Nybilsalget har gått ned i 2023, men fortsatt er det høy aktivitet på bruktmarkedet. Strammere økonomiske tider med prisvekst og økte renter, gjør at flere må tenke annerledes når de skal kjøpe bil.

Samtidig har det blitt en kraftig økning av nyere, brukte elbiler. Flere av disse var det inntil nylig ventelister på som nybil.

Nå finner du de samme bilene på bruktmarkedet, til lavere pris. På mange biler er det nå også kjøpers marked, med høyere tilbud enn etterspørsel.

Over 2.000 til salgs

Men hva kjøper egentlig vi nordmenn når vi skal ha bruktbil? Statistikk fra Finn.no på bruktbilsalg de tre siste månedene viser at det er stor variasjon mellom de fem mest omsatte.

På topp finner vi bilmodellen som har hatt førsteplassen i en årrekke: Nemlig Volkswagen Golf. Det er naturligvis ikke tilfeldig. Golf har vært med oss helt fra 70-tallet og i en rekke generasjoner.

I skrivende stund finner vi over 2.000 eksemplarer på bruktmarkedet, i tillegg til noen titalls av spesialutgavene Alltrack, Plus og Sportsvan. Nettopp det store utvalget er en av styrkene til Golf. I tillegg er bilen nærmest klasseløs, den passer inn over alt.

BREDT UTVALG: Det er mye å velge mellom hvis du vil ha brukt VW Golf. Den litt tøffere Alltrack-utgaven er en av mulighetene.

Unik posisjon

Nummer to har adskillig kortere historikk enn Golf, men har til gjengjeld solgt i store antall her hjemme de siste årene. Det ruller over 70.000 eksemplarer av de to generasjonene Leaf på norske veier, rundt 2.500 av disse er til salgs nå.

Leaf er for mange en typisk bil nummer to. Og selv om det har kommet til en rekke nye og mer moderne konkurrenter de siste årene, klarer første generasjon Leaf seg imponerende bra på bruktmarkedet. Det samme gjør generasjon to.

På tredjeplass finner vi en bil som har hatt en helt unik posisjonen i Norge. Tilbake i 2020 ble Audi e-tron Norges mest solgte personbil. Det er en knallsterk prestasjon av en bil som fort kostet 750.000-800.000 kroner med litt utstyr på plass.

SPORTBACK: Audi e-tron finnes også i den litt mer sporty Sportback-utgaven, et betydelig antall av den ligger på bruktmarkedet. Foto: NTB

Gammel traver

Nå har nybilsalget bremset opp, men e-tron er en attraktiv bruktbil for mange. Nå er det nesten 1.500 eksemplarer til salgs på Finn.no. Og prisene har sunket en god del. Du får fin og kurant bil til rundt 400.000 kroner.

Den fjerde mest omsatte bruktbilen kommer fra Toyota og her er vi tilbake på gammel traver. Familie-SUVen RAV4 har vært oss veldig lenge og selger fortsatt bra som nybil.

Hvis du vil ha brukt RAV, har du nå i overkant av 1.000 eksemplarer å velge mellom. Da snakker vi alt fra godt brukte biler fra midten/slutten av 90-tallet, til nesten nye og ladbare eksemplarer.

TIDLIG UTE: Her har vi reist til fjells med et tidlig Outlander-eksemplar, bilen ble umiddelbart en stor suksess i Norge.

Var verdens første

Hva med femteplassen? Jo, den tilhører Mitsubishi Outlander som i mange år var Norges mest solgte ladbare hybrid. Denne drivlinjen gjorde Outlander til en ekte folkebil.

Populariteten fortsetter på bruktmarkedet. Her ligger det nå drøyt 800 biler ute til salgs. Over 600 av disse er den ladbare PHEV-utgaven og det er disse som drar lasset på alle måter.

Outlander var verdens første ladbare hybrid-SUV da den ble lansert. Siden har det kommet til en rekke konkurrenter som blant annet går mye lengre på strøm, men som bruktbil har Outlander fortsatt en veldig sterk posisjon.

