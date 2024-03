Topp 5: Derfor ønsker mange seg Audis nye SUV

2024 blir et svært spennende år for Audi. De har flere nye elbiler på vei inn. Vi venter blant annet spent på både en elektrisk A6 – og facelift av den sportslige sedanen e-tron GT.

Men den viktigste bilen de lanserer i år er likevel SUVen Q6 e-tron. Den skal inn i klassen for mellomstore SUV-er – der kundene stadig står og krafser på dørene. Her finner vi blant annet nordmenns soleklare favorittbil de siste to årene: Tesla Model Y.

Audi har tradisjonelt hatt et bra grep på kundene i dette segmentet. Q5 har vært en storselger i Norge – og er merkets mest solgte modell i en årrekke.

Q6 e-tron er på mange måter bilen som tar over denne posisjonen.

Dette er prisene på Q6 e-tron

Bilen kommer i to varianter: Q6 e-tron og SQ6. Begge har firehjulsdrift og 100 kWt batteripakke.

Sistnevnte er toppmodellen, som har 480 hestekrefter. Bruker du launch control øker dessuten effekten til 510 hestekrefter.

0-100 km/t leveres på småpene 4,3 sekunder. Samme øvelse i den foreløpige innstegsmodellen tar 5,9 sekunder.

Q6 e-tron har en rekkevidde på 619 kilometer, mens SQ6 gir seg på 561 kilometer. Begge deler målt etter WLTP-metoden.

Startprisen er 759.900 kroner. Det betyr at pris ikke kommer til å være argumentet for de som kjøper Q6. Tesla Model Y koster deg rundt 300.000 kroner mindre.

Men Audi har noen argumenter for at bilen er verdt de ekstra kronene. Her er fem av dem vi tror norske kjøpere vil sitte mest pris på.

LEKKER: De fleste er enige om at designet på Q6 e-tron sitter som et skudd. Foto: AUDI AG

1. Design

Audi har virkelig gjort en god jobb med designet. Det er tydelig at de har latt seg inspirere sterkt av den lekre firecørscoupeen e-tron GT. De høyt plasserte og smale frontlyktene gir den et sportslig ansikt – og får bilen til å se høy og ruvende ut.

Hoftene over hjulbuene er tydelig markert – akkurat som på e-tron GT.

Vi vet at mange kjøper bil med hjertet – og da er utseendet viktig.

Bare husk at bilen fortjener litt store felger, for å komme til sin rett – og helst S-Line-stylingen. Det koster jo litt ekstra ...

2. Hurtiglading:

Audi Q6 e-tron har den flunkende nye PPE-plattformen til VW – som også brukes i nylig avdukede Porsche Macan.

Det betyr at du får 800 Volt-system. Dermed kan du lade brennfort. Opptil 270 kW. Enda viktigere, Audi lover at de skal holde ladekurven høy lenge. Vi har jo ikke fått testet ennå, men bilen skal klare å ta imot 255 kilometer på 10 minutter under optimale forhold. 10-80 prosent skal ta kun 21 minutter.

Dessuten har Audi muligheten for forvarming av batteripakken, slik at temperaturen er optimal når du kobler til laderen.

Men i motsetning til Skoda og VW, kan du ikke velge forvarmingen manuelt. Den må legges inn i navigasjonen. Eller, du kan sette bilen i Sport. Da vil batteripakken bli varmere.

NYTT: Audi har laget et helt nytt infotainmentsystem i Q6 e-tron. De har også for første gang gjort det mulig med en egen skjerm på passasjersiden.

3. Nye skjermer

For første gang har Audi kostet på seg en skjerm på passasjersiden foran. Ekstrautstyr, selvsagt. Men her kan passasjeren se på YouTube, Amazon, game eller bruke infotainmentsystemet. Så lenge bilen er i bevegelse, blir skjermen sort fra førersiden, slik at sjåføren ikke skal forstyrres.

Sjåføren kan imidlertid glede seg over en helt ny, buet infotainmentskjerm (MMI panoramic display). Den består av digitale instrumenter (Audi virtual cockpit) på 11,9 tommer, og en 14,9 hovedskjerm (MMI touch display) ved siden av.

Dette er første gang Audi bruker et Android-system i bilene sine. Det er også første gang bilen er koblet opp til 5G.

Apropos Android – det er selvsagt fortsatt mulig å bruke Apple Car Play.

Som å snakke med en venn

Audi har også videreutviklet stemmestyringssystemet sitt.

– Det er som å snakke med en venn, sier Audis ekspert på lanseringen. Det får vi nå se på – vi har blitt lovet mye om slike talestyringssystemer før ...

Men bilen skal i alle fall skjønne mye mer av hva du spør om eller ber den om å gjøre. Systemet snakker 23 språk, har 800 funksjoner og 100 mulige kommandoer.

Systemet registrerer også hvor i bilen det snakkes til den. Så hvis sjåføren sier «lukk vinduet» – vil vinduet på førersiden lukkes.

Et helt nytt head up display er også på plass – på 88 tommer!

PS: Bestiller du B&O-stereoanlegget, er det høyttalere integrert i hodestøttene. Det skal gjøre at du for eksempel kan snakke i telefonen uten at resten av bilen hører hva den du snakker med sier.

EGEN SKJERM: Audi gjør som blant annet Porsche – og tilbyr en egen skjerm foran passasjersiden.

4. Lys

De siste årene har vi sett stadig flere kreative løsninger på lys. LED-teknologien åpner for nye muligheter – og Audi er blant merkene som er med å lede utviklingen. Q6 har unike løsninger både på front- og baklysene.

Foran er det Matrix LED-lys. Kjørelysene på toppen har 122 ulike LED-soner, som gjør at du kan lage en rekke ulike mønstre. Det er blant annet åtte ulike lyssignaturer å velge mellom, når du låser/åpner bilen.

Fjernlys og tåkelys er plassert like under kjørelysene, slik vi ser at flere og flere andre også velger å gjøre.

Bak er det digitale O-LED-lys. Her er det 6 paneler og totalt 360 lyssoner. Ikke bare gjør det at du kan lage ulike mønstre, men du kan også kommunisere med biler som kommer bakfra. For eksempel viser den en varseltrekant om radaren bak registrerer at det kommer en bil raskt bakfra. Da aktiveres også nødblinken. Varseltrekanten lyser også om bilen registrerer at en dør åpnes, og det kommer biler bakfra.

AVANSERT: Både baklysene, som består av O-LED-lys, og Matrix LED-lysene foran er banebrytende. Foto: AUDI AG

5. Hengervekt

Vi lurer på om Audi har valgt å premiere norske kjøpere for det fantastiske e-tron-salget i 2019-2020. For Q6 e-tron får nemlig segmentets råeste hengervekt. Den kan trekke opptil 2,4 tonn. Nå begynner det å ligne noe, Audi!

Muligheten for skiboks/takstativ er også på plass – og du har en ganske romslig bagasjerom på 525 liter.

Sistnevnte suppleres med en romslig frunk på 64 liter.

Ryggen på baksetene er tredelt, som betyr at du får med skiene, uten at du mister en muligheten for tre passasjerer i baksetet.

De praktiske løsningene er med andre ord på plass.

