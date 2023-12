Ladestasjoner har blitt en del av hverdagen for mange nordmenn de siste årene, etter hvert som antall elbiler har eksplodert.

Men hvordan opplever vi egentlig ladestasjonene? Det har NAF sett nærmere på, i en undersøkelse gjennomført av Norstat. Den viser at alt ikke går helt smertefritt i overgangen til elbil.

Høye priser, lang ladetid og ladekø, det er de tre største utfordringene for elbilister som skal hurtiglade.

En rekke utfordringer

– Det må bli enklere, raskere og billigere å lade elbilen når man er på tur, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Elbilistene peker på en rekke utfordringer når de lader elbilen utenfor hjemmet. Halvparten av de spurte som eier en elbil i dag, svarer at prisen er for høy. Fire av ti elbilister mener ladekø er en utfordring, mens én av tre synes det tar for lang tid å lade, betalingen er vanskelig og at de opplever utfordringer med tekniske feil på ladestasjonene.

– Tilbakemeldingene i denne undersøkelsen er klare, og det går på pris og tilgjengelighet på ladere. Elbilistene trekker også frem at det er vanskelig å betale for lading og tekniske feil som store utfordringer på ladeplassene, sier Sødal.

Bilgiganten skal lage flyttbare ladestasjoner

KØ: Det har vært en solid utbygging av ladestasjoner i Norge de siste årene. Men fortsatt er mange bekymret for køer her. Foto: NTB

Lukket systemene

Slik det er i dag, må elbilistene ofte ha flere apper på telefonen for å kunne sette i gang og betale for lading. Nye ladere bygges med kortbetaling, Det har kommet krav til kortbetaling på ladere som skal bygges, men det er ikke krav om enkel digital betaling.

Mange ladeoperatører har lukket systemene sine, slik at det ikke er mulig å bruke én app hos alle ladeoperatører.

– Vi mener myndighetene må pålegge ladeoperatørene å åpne sine systemer slik at forbrukerne kan velge hvilken app de vil bruke til å starte og betale for ladingen, sier Sødal, i en pressemelding.

Hvis du ikke kan lade elbilen hjemme - da blir det dyrt



USTAND: Ladestasjoner som ikke fungerer som de skal er dessverre ikke helt uvanlig.

To millioner har ikke elbil

Blant de som ikke eier en elbil i dag er det de samme utfordringene som trekkes frem når det gjelder lading på langtur. Kø, pris og tid sees på som de største utfordringene med hurtiglading.

– Det er fortsatt to millioner bilister i Norge som ikke eier en elbil i dag. Undersøkelsen viser med all tydelighet at ladeutbygging, lavere priser og hurtigere lading er en veldig viktig nøkkel for å klare overgangen til elbiler, avslutter Nils Sødal.

Denne er det én av i verden – kan løse stort problem

Video: Dette MÅ du vite når ladekabelen sitter fast