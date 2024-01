Kontrollørene til Statens vegvesen er vant til å se litt av hvert når de er ute i trafikken. Men det spørs om de ikke sperret opp øynene litt ekstra da en godt voksen VW Passat rullet inn til kontroll i Randaberg denne uken.

Her manglet det noe viktig – og det var ikke akkurat vanskelig å få øye på heller: Høyre forskjerm var rett og slett borte. Og da var det ingen bønn:

Kjøreforbud på stedet

– Kjøretøyet fikk kjøreforbud på stedet. Her må eier montere skjermen og fremvise kjøretøyet for kontroll hos Statens vegvesen før kjøretøyet kan tas i bruk igjen, skriver Vegvesenets Merethe Nilsen i sin kontrollrapport.



INGEN BØNN: Denne bilen fikk ikke kjøre videre. Foto: Statens vegvesen.

Dermed måtte bilen stå igjen og hentes på henger/biltransport senere.

I samme kontroll var det en fører som fikk midlertidig kjøreforbud for mangelfull sikring av last. En annen fikk midlertidig kjøreforbud for å ha hengende gjenstand i siktsonen.

Manglet lys

Det var også en som kom kjørende med tilhenger uten førerrett BE. Han vil bli anmeldt for forholdet.

Av tekniske mangler ble det avdekket to tilhengere med svake bremser, fem biler hadde et defekt nærlys.

Ellers var det mangler på bremselys, retningslys og parklys.

Video: Dette har gjort kontrollene mye mer effektive