Tok opp kampen mot selveste Bobla

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Ford Taunus 12M 1ra 1962 .

Taunus 12M er det sikkert ikke mange som husker lenger, men dette var en av Fords viktigste modeller her i landet på 1960-tallet. I 1964 var det faktisk bare den legendariske Bobla som solgte flere biler. Den nye Forden som ble lansert i 1962 tok en kruttsterk andreplass på statistikken for dette året – og modellen var solid inne på 10-på-topp resten av 1960-tallet; senest nr. 9 i 1969.

Imponerte

Og i 1970 gjorde japanerne seg for alvor gjeldende på topplisten, samtidig som Ford lanserte en helt ny Taunus-generasjon med fullstendig nytt design dette året.

Men denne lista for Taunus 12M imponerte like fullt:

1963: 6. plass

1964. 2. plass

1865: 4. plass

1966: 6. plass

1967: 7. plass

1968: 9. plass

1969: 9. plass.

INNBYDENDE: Dette var en førerplass det var lett å like på midten av 1960-tallet. Og sikkerhetsratt henspeilte, såvidt jeg husker, på det ekstra dype rattnavet. Foto: Ford

Motorsterkere 15M

Det som kanskje imponerte aller mest med 12Ms prestasjon, var det faktum at modellen var den aller første Ford med forhjulsdrift. Tidlig på 1960-tallet var forhjulsdrift svært liten utbredt, og det var fortsatt en alminnelig oppfatning blant bilister flest at forhjulene skulle brukes til å styre bilen, mens bakhjulene skulle drive den. Derfor var det både spenning og skepsis knyttet til nykommeren – som fort gjorde dommedagstipsene til skamme!

1962-modellen var for øvrig tredje generasjon av Ford Taunus, siden modellnavnet ble lansert i 1952. Internt var betegnelsen P4, som omfattet både 12M og den noe mer motorsterke og sportslige 15M.

Gode vinteregenskaper

«ROMSKIP»: Taunus 12M kom også som stasjonsvogn, og da ble den det rene «romskipet» plassmessig. Foto: Ford

Modellserien fikk en facelift og oppgradering i 1966 (P6), men uten særlig synlige endringer utvendig – og heller ikke mye inne i bilen. Noe av det viktigste var nok at den nå kom med 12 Volt batteri i stedet for opprinnelig 6 Volt.

Noe av det som bidro sterkest til å gjøre forhjulsdriften til et stuerent alternativ, som man ikke behøvde å skamme seg over å velge, var de overraskende gode vinteregenskapene. Det fungerte faktisk helt utmerket at forhjulene trakk bilen effektivt over snødekte kneiker – rare greier hva litt vekt over drivhjulene betyr!

Fabelaktig bil

Dette var selvsagt kunnskap forhandlerne kastet seg begjærlig over. Røhne og Selmer (forløper til dagens RøhneSelmer) inviterte i 1967 bilkjøperne til problemfri vinterkjøring, hør bare her hva de siterte fra Aftenpostens test av bilen, signert Børre Aa. Lund:

«... Ford 12M klatret med suveren forakt for vanskelighetene opp alle testbakker vi kunne finne i nær og fjernere omkrets. Mens andre bilister sto og spant, surret 12M lett og kvikt opp motbakken, ja, den greide kunststykket selv etter stans midtveis. Det er en fabelaktig bil for ekstreme vinterforhold, og med dagens sneryddingspolitikk kan vi nok her i landet vente å få slike både titt og ofte.»

INNSTEG: Fire dører kostet ekstra, men ga også vesentlig bedre atkomst til baksetet. Foto: Brosjyre

560 liter til bagasje

Relatert til dagens modellprogram, var nok 12M/15M datidens Ford Focus, altså en familiebil i mellomklassen. For sin tid bød bilen på bra kjørekomfort og trygge veiegenskaper.

Småpent design og et ryddig og trivelig interiør preget bilen, men i tillegg til vinterkapasiteten var det nok den gode innvendige plassen som ble tungen på vektskålen for mange. Med forhjulsdrift var den plasskrevende mellomakseltunnelen borte, så bakseteplassen var nesten i en klasse for seg sammenlignet med konkurrentene. Ford toppet dette med et bagasjerom på hele 560 liter for sedan- og coupé-modellen, ikke småtteri i denne klassen!

Og var dette for lite, så kunne man jo velge stasjonsvognen, som bød på enda mer plass.

Beskjedne ytelser

Nytt med 12M var ellers V4-motor, som fra starten kom i 1,2 og 1,5 liters utgaver. En mye solgt variant her på berget var todørs sedan med 1,2 liter motor på 40 hk. Det høres spedt ut – og var det vel også, sett med dagens øyne, i alle fall. Motoren kom ellers i en 50 hk-versjon mot et relativt høyt pristillegg.

Og selv om bilen hadde egenvekt på bare 845 kilo, ble det ikke rare ytelsene ut av det. Taunus 12M 1,2 liter 40 hk behøvde for eksempel 28,4 sekunder på å komme seg opp til 100 km/t fra stillstand! Toppfarten var ikke synderlig mer imponerende – 118 km/t.

POPULÆRT: Kjørehansker var både populært og mye brukt på 1960-tallet, som her. Foto: Brosjyre

Polstrede solskjermer

Med benkesete også foran kunne nok moderate ytelser ha sine fordeler – sidestøtte var det ikke mye av her!

Bensinforbruket ved blandet kjøring var oppgitt til 0,75 l/mil, og tanken tok 38 liter.

Som egenvekten allerede har avslørt, var det ikke mye sikkerhetssystemer innebygd i denne bilen. Ingen i det hele tatt, er vel en ganske presis beskrivelse. Det Ford selv nevnte i brosjyrene var detaljer som sikkerhetsratt, polstret instrumentbord, polstrede solskjermer, fester for sikkerhetsbelter, rattlås og vindusspyleanlegg.

10.000 kilometer før service

Utstyrslisten ellers var nokså typisk for tiden. Ford 12M ble rett nok levert med automatisk choke – regulering av bensin/luft-blandingen for å sikre grei kaldstart, men ellers var det en nokså beskjeden liste, hør bare her:

To armlener foran, to armlener bak, et askebeger foran, to askebegre bak, lås på både høyre og venstre fordør, polstret instrumentbord med blant annet turtellerkilometerteller, tank- og temperaturmåler, og varsellamper for blinklys, fjernlys, oljetrykk og lading.

Et viktig fremskritt var det ellers at den nye Ford-modellen bare skulle ha service og oljeskift hver 10.000 km.

TODØRS: Mange foretrakk modellen med to dører - mest på grunn av prisforskjellen. Foto: Ford

Noen tall, Ford Taunus 12M 1962-1966:

Motor: 1,2 eller 1,5 liter V4-motor med 40, 50, 55 eller 65 hk.

Drivverk: Forhjulsdrift, 4-trinns manuell girkasse.

Bremser: Skiver foran, tromler bak.

Lengde x bredde x høyde: 4,25 x 1,59 x 1,46 m.

Akselavstand: 2,53 m.

Bagasjerom (sedan): 560 liter

Egenvekt: 845 kg (1,2 liter).

Tillatt totalvekt: 1.245 kg (1,2 liter).

Akselerasjon, 0-100 km/t: 28,4 sekunder (1,2 liter/40 hk).

Toppfart: 118 km/t.

Bensinforbruk, oppgitt ved blandet kjøring: 0,75 l/mil (Super).

