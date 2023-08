Fra 1. juli trådte en ny utlånsforskrift i kraft i Norge. Den betyr strengere krav til kredittvurdering også for billån, fordi også slike lån nå blir en del av utlånsreguleringen.

Dette har fungert godt for bolig- og forbrukslån i flere år, og nå blir også billån en del av dette. I praksis betyr dette at du ikke kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. I tillegg må den såkalte stresstesten vise at du tåler en renteoppgang på tre prosent.

Dette får konsekvenser for mange bilkjøpere.

Kraftig økning - mange sliter med billånet

Det blir vanskeligere

– Jeg synes det er fornuftig at billån også kommer med i utlånsforskriften. Hittil har folk hatt mulighet til å finansiere bilkjøp med store billån uten at økonomien ble stresstestet. En følge av dette ser vi nå ved at store inkassoselskaper melder om klart økende antall saker – og for det meste knyttet til billån, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, til Broom.

– Dette indikerer jo at noen har tillatt seg en dyrere og finere bil enn økonomien egentlig ga rom for, legger hun til.

– Dette blir ikke like enkelt nå?

– Nei, absolutt ikke. Det blir vanskeligere, spesielt for de som har mye gjeld fra før.

TØFFERE: – Hverdagen blir nok tøffere for noen, sier Derya Incedursun, Forbrukerøkonom i Nordea Foto: Nordea

En nødvendighet for mange

– Er det håp om at ting snart normaliserer seg igjen?

– Det er mange faktorer som påvirker situasjonen – renteøkning, inflasjon, prisstigning på det meste og dyr strøm. I tillegg er det krig i Europa, med alle de forstyrrelsene dette gir i forsyningskjedene. Så jeg tror nok dette vil vare litt ennå. Vi må forvente at rentene vil bli enda høyere, så hverdagen vil uten tvil bli tøffere for noen.

I en slik situasjon må folk prioritere, kanskje gå ned fra to biler til én, ha bilen litt lengre eller kjøpe rimeligere bil. Det er alltid muligheter, også i dårlige tider - og bil er en nødvendighet for mange, man må bare se på forskjellige perspektiver, sier Derya Incedursun.

Her kommer en ny form for bilhold

Ikke gjeldsøkning

– Vil dette føre til økt andel leasing i stedet for kjøp av bil?

– Bransjen tror det vil gi økt leasing-andel, siden dette ikke er forskriftsregulert. Dermed vil det være naturlig at en bilselger vil tenke slik også, sier Audun Turi, salgssjef Nordea Finance, til Broom.

– Selv om «alle» i bransjen tror det blir slik, gjenstår det ennå å se hva som blir utfallet i praksis. En leasingtaker får i alle fall ikke noen gjeldsøkning ved å gå inn i en leasingavtale, sier han.

10 prosent «å gå på»

– Årsaken til innstrammingen vi nå har fått, er bekymring for den finansielle stabiliteten, understreker Tom Slungaard i Finansieringsselskapenes Forening (FINFO).

– Nå kan ikke en bilkjøper få så mye lån som kanskje både kjøper og selger ønsker, men begrenses til å ligge innenfor fem ganger brutto inntekt.

– Er dette absolutt og helt uten unntak?

– Nei, finansforetakene har et fleksibilitetsrom på inntil 10 prosent å gå på for kunder som banken mener likevel er kredittverdige.

Kredittvurdering

– Nå må dette kjøres inn med nye rutiner, og det kan nok bli litt lengre saksbehandlingstid, spesielt den første tiden, sier Slungaard, som understreker at forandringen kun gjelder billån.

– Leasing er ikke regulert, og det samme gjelder bilabonnement. Men man bør ikke glemme at kunden kredittvurderes også for leasingavtaler, ofte etter de samme kriteriene som ved låneopptak, slutter Slungaard.

MER LEASING: – Rimelig å anta at det kan bli noe mer leasing, sier fagsjef Tore Rylander i NBF. Foto: NBF

Kan dreie mer mot leasing

Hva mener så bilbransjen? Broom har spurt Tore Rylander, fagsjef bilsalg i Norges Bilbransjeforbund om de venter mer leasing.

– Noen forhandlere har tydelig tenkt i de baner, og ser muligheter for en dreining mot økt andel leasing. I et marked som skifter så fort og er så uforutsigbart som nå, er det likevel vanskelig å forutsi.

– Vi har for tiden en veldig oppbremsing på nybilsalg, og må ikke glemme at dersom en høy rente påvirker dette, så vil den samme høye renten også slå inn på leasingkontrakter. Men at det alt i alt kan dreie litt mer mot leasing, er rimelig å anta, sier Tore Rylander i NBF.

