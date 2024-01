Tøff start – nå etterforskes de for bremsesvikt

De fleste nye elbil-merkene som kommer til Norge, har én ting felles: De er kinesiske. Men det finnes også noen unntak, og amerikanske Fisker Inc er ett av dem. De er aktuelle med modellen Ocean, en mellomstor, elektrisk SUV med god rekkevidde til attraktive priser.

Samtidig har ikke alt gått på skinner for den ferske bilprodusenten. I fjor så de seg nødt til å nedjustere produksjonsprognosene flere ganger på grunn av «problemer med logistikken» ved fabrikken i Østerrike.

Det ga tydelige utslag på salgsstatistikken: Ved utgangen av fjoråret var antall leverte biler bare en brøkdel av hva som var forespeilet ved starten av året.

Plutselig reduksjon i bremsekraften

På starten av det nye året har det dukket opp nye utfordringer for Fisker. De amerikanske veimyndighetene har nemlig åpnet etterforskning, etter at ni Ocean-eiere har meldt om at bremseeffekten plutselig kan bli redusert – uten at føreren blir varslet. Det melder nettstedet Insideevs.

Dette skal ha ført til lengre bremselengder, og ved minst ett tilfelle skal bilen ha kollidert som følge av dette, ifølge en rapport fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Særlig skal det være et problem dersom underlaget er humpete, hevder flere av klagerne.

FIN BIL: Fisker Ocean scorer bra på design, rekkevidde og pris, tre viktige kriterier for norske bilkjøpere.

Sliter med økonomien

Dersom etterforskningen avdekker at dette er et reelt problem som skyldes en produksjonsfeil, kan det medføre at biler som allerede er utlevert, blir tilbakekalt for utbedring. Det kan i så fall gjøre en vanskelig situasjon enda vanskeligere for Fisker.

DANSK-AMERIKANER: Fisker Inc ble startet av den dansk-amerikanske gründeren Henrik Fisker (t.h). Her møter vi ham under lanseringen av Ocean i Oslo.

Ifølge Wall Street Journal har nemlig Fisker allerede store økonomiske problemer. Elbilprodusenten nevnes som ett av sju oppstartsselskaper som «bare har uker igjen» før pengebeholdningen er tom. Bare i tredje kvartal i fjor skal selskapet ha tapt 91 millioner dollar.

Attraktivt priset

Fisker Ocean har imidlertid fått mye god omtale i pressen. Med sin lengde på 477 centimeter, romslig bagasjerom og mulighet til å trekke henger på opptil 1,8 tonn, går den rett i strupen på Teslas bestselger: Model Y.

Prisene er også attraktive. Innstegsutgaven med forhjulstrekk og rekkevidde på rundt 440 kilometer, starter på 399.000 kroner.

Topputgaven Extreme med best rekkevidde, kostet opprinnelig 680.000 kroner, men ble i høst satt ned til 599.000 kroner. Denne har en offisiell rekkevidde på hele 707 kilometer.

Ved utgangen av 2022 hadde mer enn 2.000 nordmenn reservert et eksemplar av Fisker Ocean. Per 17. januar 2024 har det imidlertid kun blitt registrert i overkant av 300 biler her til lands. På Fiskers norske nettside oppgis fortsatt en leveringstid på maks tre måneder.



