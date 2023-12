To millioner Teslaer må oppdateres

Tesla opplyser at to millioner biler, solgt etter 2015, trenger en programvareoppdatering. Årsaken er at det er oppdaget et problem med førerstøttesystemet Autopilot.

I områder der Autopilot er lovlig å bruke, kan systemet både styre bilen, akselerere og bremse automatisk. Samtidig kreves det at sjåføren er våken og holder øynene på veien, og klar til å gripe inn dersom det skal være nødvendig.

Og det er nettopp her det er oppdaget et problem: Amerikanske trafikkmyndigheter mener nemlig at systemet må be sjåføren ta over styringen raskere og i større grad enn det har gjort så langt.

Må kreve mer av sjåføren

Dette er konklusjonen etter at de har gjennomgått og analysert rundt 1.000 trafikkulykker de siste to årene, der Teslaer har vært innblandet og Autopilot har vært aktivert.

Tilbakekallingen kommer kort tid etter at Washington Post skrev at minst åtte alvorlige ulykker, inkludert dødsulykker, skjedde i situasjoner der Autopilot ikke burde vært aktivert.

Heldigvis ser det ut til at problemet kan løses med en programvareoppdatering, og Tesla skal allerede være i gang med utrullingen. I tillegg vil eierne få et brev fra bilprodusenten som beskriver endringene, skriver CNN.

Denne Teslaen har gått lengst av alle

TO MILLIONER: Det er rundt to millioner Teslaer fra 2015 og nyere som nå må oppdateres. Foto: BRANDON BELL

Gjelder ikke Norge – foreløpig

Autopilot er foreløpig ikke mulig å bruke på norske veier. Norske Tesla-eiere kan riktignok kjøpe seg en Tesla med «fremtidig selvkjørende funksjoner» til den nette tilleggssum av 59.600 kroner + eventuell moms.

Og det kan godt hende det blir tillatt her om ikke så altfor lenge. I Europa har både Spania, Tyskland og Storbritannia åpnet for det som kalles selvkjøring på nivå to, riktignok i begrenset omfang foreløpig.

Hvordan det fungerer og når vi kan vente å få det til Norge, kan du lese mer om i denne saken.

Fikk du med deg dette?