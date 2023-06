En viktig suksessfaktor for bilforhandlere og bilmerker er kundelojalitet. Hvor mange bilkjøpere velger det samme merket om og om igjen?

Før var dette ofte mer regel enn unntak. En som hadde Volvo, kjøpte Volvo igjen – og Ford-eierne gikk også gjerne for en ny Ford. Slik var det – også for mange bilmerker som i dag er nesten usynlige i markedet.

Dette har forandret seg med årene, og de siste tiårene har det slett ikke lenger vært så selvsagt at bilkjøpere gjerne velger samme merke om igjen. Toyota-kundene har vært et unntak her med relativt høy kundelojalitet.

Men også her skjer det ting nå, viser tall fra Bas Bil, som med sitt analyseverktøy CARWATCH leverer blant annet markedsanalyser til bilbransjen.

Tesla klart best

Dersom man ser på konkrete tall for det siste tiåret, så viser tallene relativt høy andel gjenkjøp for alle de mest solgte merkene på det norske markedet. Men Toyota er ikke merket med de mest lojale kundene. Den førsteplassen har Tesla overtatt, og med veldig klar margin.

Det amerikanske elbilmerket har altså ikke bare snudd opp/ned på bilindustrien på rekordtid – men har også satt helt ny standard for kundelojalitet. Tallene viser at så mye som to av tre Tesla-kunder velger dette merket igjen neste gang.

Dette kjører Norges mest lojale bileiere

POPULÆR: Toyota er altså likevel ikke merket med de mest lojale kundene, men gjenkjøpsandelen er fortsatt blant de høyeste. Foto: Frank Williksen

Kia-kundene lojale

Om vi ser lojalitet/gjenkjøp opp mot flest solgte nybiler i Norge fra 2013-2022, og på de 10 mest solgte merkene, så er snittet på lojalitet for disse slik:

1. Volkswagen har et snitt på 39,4 %

2. Toyota har et snitt på 46,49 %

3. Tesla har et snitt på 65,06 %

4. BMW har et snitt på 35,73 %

5. Volvo har et snitt på 32,74 %

6. Nissan har et snitt på 34,15 %

7. Audi har et snitt på 29,92 %

8. Mercedes Benz har et snitt på 34,94 %

9. Skoda har et snitt på 43,26 %

10. Kia har et snitt på 45,24 %

Nedgang – unntatt for Tesla

Med andre ord: Toyota har ikke den førsteplassen i kundelojalitet som veldig mange har trodd – men har en andreplass både i antall solgte biler og i lojalitet/gjenkjøp.

Mindre interessant er det ikke å se på de samme variablene for en kortere periode - 2019-2022. For de siste tre årene er dette svarene:

1. Tesla har snitt på 65,85 %

2. Volkswagen har snitt på 30,97 %

3. Toyota har snitt på 35.17 %

4. Volvo har et snitt på 24,45 %

5. BMW har et snitt på 29,73 %

Disse tallene viser at Tesla har økt sin kundelojalitet ytterligere litt -mens alle de øvrige har en til dels markant nedgang. (Kilde: Bas Bil og CARWATCH)

