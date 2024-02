Det er ikke bare salg og oppfølging av sine egne biler Tesla tjener penger på. Nei, den amerikanske elbilprodusenten har også en annen, stor inntektskilde.

I fjor tjente de ikke mindre enn 1,79 milliarder dollar (drøyt 18 milliarder kroner) på å selge såkalte utslippskreditter til andre bilprodusenter.

Bakgrunnen for dette er strenge utslippskrav flere steder i verden. I EU har bilprodusentene fått et tak for hvor mye bilene deres i gjennomsnitt kan slippe ut. Klarer de ikke kravene, vanker det høye bøter.

Kjøpe seg ut

Men – det finnes en smutthull. De kan kjøpe seg ut av problemet. Og det er her Tesla kommer inn.

Bilprodusentene får nemlig utslippskreditter for elbiler. Og ettersom Tesla ikke selger noe annet enn elbiler, har de ikke bruk for disse kredittene selv. De kan selge dem til andre bilprodusenter, som ikke har nok elbiler i miksen til å få gjennomsnittsutslippene sine under kravene.

Sjefen bekrefter: Var to dager unna konkurs

STRENGT: Bilprodusentene må forholde seg til strenge utslippskrav flere steder i verden. Det nyter Tesla svært godt av, ved at de kan selge såkalte utslippskreditter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

Ren bonus

Dermed kan bilmerker som selger mange biler som forurenser, likevel komme seg under grensen. Det sparer de penger på – og for Tesla er dette milliardinntekter som ikke krever noe som helst av dem. Det er ren bonus.

Til sammen skal Tesla siden 2009 ha tjent nesten 9 milliarder dollar (rundt 90 milliarder kroner) på å selge utslippskreditter. Og det er lite som tyder på at denne inntektsstrømmen skal tørke inn med det første.

Thomas var tidlig med Tesla – tjente gode penger på det

Video: Tesla Model 3 som bruktbil? Se testen vår under