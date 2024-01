Nesten alle Teslas lynladestasjoner i Norge og i 17 andre europeiske land, er nå åpne for øvrige bilmerker. Siden åpningen startet i 2022, har de stadig vært blant de aller billigste aktørene, og har dermed satt press på konkurrentene.

Nå ønsker Tesla å feire «fortsatt åpning av nettverket for andre elbiler», ved å tilby nye kunder én gratis hurtiglading. Tilbudet gjelder til 6. januar, skriver Tesla i en uttalelse.

Kun første lading

Det er imidlertid verdt å merke seg at dette gjelder kun én gang, og kun den første gangen du benytter en Tesla-ladestasjon. Tilbudet gjelder dessuten kun for andre bilmerker enn Tesla.

Det betyr videre at hvis du allerede har benyttet deg av lading hos Tesla, vil du ikke kunne benytte deg av tilbudet.

Det ser imidlertid ikke ut til å være noen begrensning på antall kilowattimer du kan overføre. Så for å få «full valuta» for tilbudet, kan det være en god idé å ha lite strøm igjen på batteriet når du ruller inn på ladestasjonen.

ÅPENT FOR ALLE: Nesten alle Tesla-ladestasjonene i Norge er nå åpne for alle.

Slik gjør du det

Selve ladeprosessen er enkel. Du laster ned Tesla-appen, registrerer betalingskortet ditt og velger stasjon fra kartet. Så velger du stolpenummer og kobler til bilen. Resten går forhåpentligvis av seg selv.

Merk imidlertid at du bør komme deg raskt i bilen igjen når ladingen er fullført. Du risikerer nemlig å bli belastet 10 kroner for hvert eneste minutt du blir stående ved ladestolpen etter at bilen er fulladet, og det gjelder også for deg som benytter deg av starttilbudet.

