Tilbake i Norge: Nå er prisene klare

Mercedes og Geely er klare med sin andre modell, etter at de to bilprodusentene tok over ansvaret for bilmerket Smart.

Bilen har fått navnet Smart #3 («hashtag tre») og er en elektrisk crossover/SUV med god plass til en familie på fire. Nå er de norske prisene klare.

I fjor lanserte de første modell, den heter #1 og er allerede å se på norske veier.

To utgaver

I første omgang kommer #3 til Norge i to utgaver. Pro+ har drift på bakhjul, én motor på 272 hestekrefter og et batteri på 62 kWt netto. Det skal gi en rekkevidde på inntil 435 kilometer.

Smart #3 Pro+ kommer rimelig godt utstyrt, med blant annet 19-tommers hjul, panoramasoltak, 360-graders kamera og kunstskinnseter.

Denne får en startpris på 439.900 kroner, inkludert alle avgifter.

Topputgaven Brabus har 4x4 og to motorer på totalt 428 hestekrefter. Denne er topputstyrt, med blant annet oppgraderte sportsseter, headup-display, større musikkanlegg og 20-tommers hjul.

Startpris på Brabus-utgaven er 539.900 kroner.

Smart #3 blir klar for bestilling denne uka, og de første bilene er ventet til Norge før utgangen av april.

Her starter comebacket i Norge



Fortsetter etter bildekarusellen

HELT NY: De første bildene av Smart #3 på norsk jord/snø. Les mer Les mer Les mer Les mer

Samme plattform som Volvo EX30

Geely, som produserer bilen, står også bak Volvo, Polestar, Lotus og en rekke andre bilmerker. Flere av disse deler mye av det tekniske. Smart #3 er for eksempel bygd på samme plattform som Volvo EX30.

Smart #3 er imidlertid vesentlig større. 17 ekstra centimeter i lengderetningen har blant annet gjort bakseteplassen bedre, slik at man fint kan sitte to voksne der uten at det oppleves som trangt.

– Smart #3 er en enda mer anvendelig bil enn #1. Dette er en fullverdig familiebil som fint kan være familiens bil nummer én, sier Christian Halvorsen til Broom. Han er ansvarlig for Smart-satsingen i Norge.



Her finner du mer informasjon om modellen

Her ser du Volvo EX30, som er bygd på samme plattform