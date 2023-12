Nesten alle nye biler som kommer på det europeiske markedet, må gjennom de omfattende sikkerhetstestene til organisasjonen Euro NCAP.

Det er riktignok frivillig å delta, men det er slett ikke å anse som god markedsføring ikke å levere biler til test.

Nå er ni nye biler testet, og det gikk ikke helt som håpet for et par av dem.

Nærmest «et krav» om fem stjerner

Testene er svært omfattende, og består av en rekke delkategorier. Her måles for eksempel hvor «snill» bilen er i møte med myke trafikanter, hvor godt de aktive og passive sikkerhetssystemene fungerer, og naturligvis hvor godt beskyttet passasjerene sitter hvis ulykkene inntreffer.

Resultatene fra hver deltest danner til slutt grunnlaget for hvor mange stjerner bilen får. Kravene for å få fem av fem stjerner blir stadig tøffere, men fortsatt er det å anse som en skuffelse hvis bilen ikke får toppkarakter

Med andre ord: Hvis en bil får fire av fem stjerner, er det ikke noe bilprodusenten ønsker å gjøre noe nummer av, hvis det da ikke er i form av kritikk av testmetodikken.

Nå fjernes rekkverket på E6. Pris: 250 millioner kroner



BRUTALT: Bilene testes så tøft at de ender som totalvrak.

Ni nye biler testet

Nå har Euro NCAP nettopp lagt ut resultatene fra de ni ferskeste testene. Denne gangen var det Volkswagen ID.7, BMW i5, Mercedes EQE SUV, BYD Tang, Kia EV9, Xpeng G9, VinFast VF8, Smart #3, BYD Seal-U og Hyundai Kona som har vært i ilden.

Sju av de ni bilene fikk toppkarakteren fem stjerner, mens to måtte nøye seg med en firer. Den vietnamesiske elbilen VinFast VF8 var en av dem. Denne er ikke på det norske markedet, men det er den andre: Hyundai Kona i ny utgave måtte denne gangen ta til takke med en firer.

Beskyttelse av voksne og barn om bord i Kona er det ingenting å si på, men førerstøttesystemene får kritikk, særlig bilens evne til å unngå kollisjoner.

FULLT HUS: Volkswagen ID.7 får aller best totalscore i Euro NCAPs ferske test.

Aller best totalscore får Volkswagen ID.7. Her konkluderer testerne på følgende måte:

«Utmerket allround ytelse innen kollisjonssikkerhet med høye 95 prosent i beskyttelse av voksne. Denne bilen gir også god beskyttelse ikke bare til sine egne passasjerer, men også til andre den kan møte på veien»



ID.7 ble tett fulgt av BMW i5, som også får en solid dose skryt. Begge biler er fo røvrig helt nye og store sedaner.

Vegvesenet slo til midt på natten – det ga resultater



Her ser du alle resultatene (artikkelen fortsetter under):

Stjerner Voksne Barn Myke trafikanter Førerstøtte BMW i5/5-serien 5 89 % 85 % 86 % 78 % BYD Seal-U 5 90 % 86 % 83 % 77 % BYD Tang 5 87 % 87 % 80 % 73 % Hyundai Kona 4 80 % 83 % 64 % 60 % Kia EV9 5 84 % 88 % 76 % 83 % Mercedes EQE SUV 5 87 % 90 % 80 % 85 % Smart #3 5 90 % 86 % 84 % 85 % VinFast VF8 4 76 % 89 % 77 % 79 % Volkswagen ID.7 5 95 % 88 % 83 % 80 %

Tabell: Euro NCAP via Alltomelbil.se



Advarer mot stadig tyngre biler

I forbindelse med framleggingen av resultatene, kom Euro NCAP samtidig med kritikk mot trenden om at nye biler stadig blir større og tyngre. Det er verken miljøvennlig eller bra i møte med andre trafikanter, poengterer organisasjonen.

AVVISER KRITIKK: Euro NCAP har ikke vært med på å presse opp vekten på nye biler, ifølge generalsekretær Michiel van Ratingen.

Generalsekretør Michiel van Ratingen sa blant annet at Euro NCAP har fått kritikk for å bidra til at bilene blir tyngre, fordi man har trodd at ekstra sikkerhetsutstyr veier mye. Dette stemmer ikke, ifølge organisasjonen.

– Store, tunge biler er generelt mindre energieffektive enn små og lette, og det er en sikkerhetsrisiko når disse to kjøretøytypene kolliderer eller, enda verre, når ubeskyttede trafikanter er involvert, uttalte han.



Kan slutte å virke på 400.000 norske biler

Få også med deg denne: