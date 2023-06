Testens store overraskelse: Knuser Porsche – til halve prisen

Sommerutgaven av NAF- og Motors store rekkeviddetest ble nylig gjennomført. Her handler det både om å sjekke hvor langt bilene går i forhold til oppgitt rekkevidde – og å sjekke hvor effektivt de kan hurtiglade.

Bilens store vinner ble Xpeng G9. Den markerte seg både med å være den bilen som kjørte lengst i forhold til oppgitt rekkevidde – og den satte ny hurtigladerekord.

Totalt kjørte bilen 587,8 kilometer – mens oppgitt rekkevidde er 520. Et positivt avvik på hele 11,6 prosent.

I tillegg klarte den altså å knuse den gamle laderekorden på toppeffekt. G9 var nemlig oppe i 319 kW på det meste. Det betyr at selv Porsche må se seg grundig slått.

800 er et viktig tall

Forrige laderekord var det deres Taycan Cross Turismo som sto for. Den klarte på det meste å ta imot 271 kW. Én kW mer enn oppgitt makseffekt.

Både Taycan og Xpeng G9 har et såkalt 800 Volt-system – som gjør det mulig å lade mye raskere enn biler med 400 Volt.

Toppeffekten på G9 er hele 300 kW. Men akkurat som med rekkevidden, overpresterte den også på hurtiglading.

Ladetiden fra 5 prosent til 80 prosent ble dermed gjort unna på litt over 21 minutter.

Mer enn bare toppeffekt

Når det gjelder hurtiglading handler imidlertid ikke alt om hva som er toppeffekten. Minst like viktig er det hvor lenge man klarer å holde et høyt nivå på ladingen.

Hvis vi ser på snittet er ikke avstanden mellom Porsche Taycan Cross Turismo og G9 så stor.

Porschen klarer nemlig å holde snittet over 200 kW lenger enn Xpeng.

G9 hadde et snitt i løpet av hele ladetiden på 210 kW. Da Porsche Taycan ble testet, endte den på 207 kW, selv med betydelig lavere toppeffekt.

Men det hører med til bildet at Taycan i beste fall koster omtrent dobbelt så mye som G9. Sistnevnte prises nemlig til 677.000 kroner med alt utstyr – mens innstegsmodellen av Taycan Cross Turismo starter på 1.067.000 kroner. Og ingen (!) kjøper en Cross Turismo uten ekstrautstyr for minst 200.000-300.000 kroner.

RÅSKINN: Det var mange som ville få med seg hvordan det gikk med hurtigladingen av Xpeng G9 på Ionity-stasjonen på Dal. Fasit ble rekord – med toppeffekt på 319 kW. Det er 19 kW over det offisielle tallet.

– Kan endelig snakke høyt om det

For norgessjef i Xpeng, Claes Persson, er det naturligvis svært gledelig at bilene leverte høy ladehastighet og imponerende rekkevidde.

– Vi har hatt stor tro på at G9 ville sette ny laderekord under årets El Prix. Men vi var likevel spente på om resultatene til NAF sto i stil med det bilen presterte i våre interne tester. Når fakta endelig foreligger, er vi svært fornøyde, og det er virkelig gledelig å endelig kunne snakke høyt om at G9 er best på ladehastighet. Vi tar det som en fin bonus at både G9 og P7 leverer mye sterkere rekkevidde enn WLTP-tallene tilsier, sier Persson.

STERKT: Både P7 og G9 ga Xpeng grunn til å juble. P7 kjørte nemlig også betydelig lenger enn oppgitt rekkevidde.

Kan bli slått i vinter

I utgangspunktet skulle det være med en kandidat på sommerens El Prix, som kunne vært enda råere på hurtiglading. Den amerikanske elbilen Lucid Air var nemlig egentlig påmeldt.

Men på grunn av utfordringer rundt typegodkjenning, måtte denne trekke seg.

Det er gode nyheter for Xpeng. Lucid har nemlig 900 Volt-system – og er den elbilen i verden som på papiret lader raskest. Den kan ta imot opptil 350 kW.

Lucid ville etter alle solemerker også satt rekkevidderekord om den var med. Den er oppført med rekkevidde på opptil 883 kilometer.

