Tesla stopper utleveringer: Potensielt livsfarlig

Tesla er godt i gang med utleveringer av den omdiskutere pickupen Cybertruck i USA. Men det er ikke alt som går på skinner så langt.

Nå rapporteres det om et nokså uvanlig problem, nemlig at gasspedalen kan løsne på enkelte biler. Nærmere bestemt er det snakk om at selve platen på gasspedalen løsner.

Og ikke bare det: Problemet har ført til at gasspedalen kiler seg fast – og dermed vil bilen med opptil 845 hestekrefter låses på full gass. Det kan potensielt være livsfarlig – med mindre man holder igjen på bremsen.

Tesla-problemet går nå viralt verden rundt, etter at en Cybertruck-kunde postet en video på TikTok og X.

FULL GASS: Det kan virke som om det har gått litt over stokk og stein under monteringen av pedalene på nye Cybertruck. Foto: Tesla

Stopper utleveringer

Ifølge NBC News har ikke Tesla offisielt bekreftet at Cybertruck tilbakekalles. Men flere kilder hevder nå at Tesla har stoppet utleveringer av Cybertruck inntil gasspedal-problemet er løst.

Tesla påpeker at bilen vil bremse hvis sjåføren trykker på bremsen, selv om gasspedalen er tråkket helt ned.

Se klippet hvor gasspedalen har løsnet her: (Saken fortsetter)

Tesla-eiere klager på dårlig lakk og kvalitetsproblemer

Tre versjoner

Tesla Cybertruck er tilgjengelig i tre utgaver. Innstegsmodellen med bakhjulsdrift har rekkevidde på rundt 400 kilometer og en startpris på 57.390 dollar.

Den andre utgaven har firehjulsdrift, rekkevidde på 547 kilometer, mens topputgaven «Cyberbeast» klarer 515 kilometer og byr på 845 hestekrefter. Det er nok til at beistet klarer 0-100 km/t på bare 2,7 sekunder.

Startprisen er 96.390 dollar – som tilsvarer rundt 1.067.000 kroner.

Tesla har bekreftet at Cybertruck ikke kommer til Europa.

Cybertruck lansert: Mye dyrere enn de først sa



Første test av ny Model 3: – Vesentlig bedre!