Det norske bilmarkedet ser ganske forskjellig ut nå, enn det gjorde på samme tid i fjor. Nybilsalget har bremset opp, samtidig har det blitt overskudd av mange modeller i bruktbilmarkedet.

Her er det særlig dyrere elbiler som nå er tungsolgte.

Disse endringene merkes også godt hos Tesla. Etter mange år med unormalt lite verditap, har det virkelig skjedd noe med prisene på brukte Teslaer.

Ned 124.000 kroner

Nettavisen har sett nærmere på dette, og fått ut priser fra Finn.no.

I skrivende stund er det over 1.800 brukte Tesla til salgs på denne markedsplassen. Og de har falt mye i verdi det siste året:

Verst har det gått ut over det som også er den billigste Teslaen, nemlig Model 3.

Gjennomsnittsprisen på de annonserte bilene ligger nå på 345.000 kroner. I samme periode i fjor var snittet på 469.000 kroner. Det er altså ned hele 124.000 kroner, på bare ett år.

Prisene på brukte elbiler stuper

UTVALG: I skrivende stund ligger det over 600 eksemplarer av Tesla Model 3 til salgs på bruktmarkedet i Norge. Da kan det nok være krevende å være selger.

600 biler til salgs

At det skjer, er nok heller ikke veldig overraskende. Model 3 solgte lenge svært bra som nybil. Den hadde en kombinasjon av pris og rekkevidde som ingen konkurrenter kunne matche. Dermed kunne mange tydeligvis også leve med at plassen langt fra er gedigen og at Model 3 har sine klare begrensninger som familiebil.

Da Model Y kom, tok den umiddelbart over posisjonen som mest solgte Tesla. Mange eksisterende Model 3-eiere byttet også til Model Y.

Nå er det over 600 Model 3 til salgs på bruktmarkedet. Da er det nok bare én ting som gjelder for de fleste selgerne: Lavest mulig pris. De rimeligste eksemplarene som er fra 2019 og gjerne har gått rundt 150.000 kilometer, selges nå for ned mot 250.000 kroner.

Dette bilmerket har de yngste kundene



SPESIELL: Tesla Model X er en av de mest særpregede bilene på markedet, de billigste eksemplarene har nå falt under 300.000 kroner.

Billigste Model X

Kraftig nedgang har også Model X hatt. Den digre SUV-en hadde i tredje kvartal i år en snittpris på 429.000 kroner. Det er ned fra 550.000 kroner samme periode i fjor. Billigste Model X på bruktmarkedet nå? Den blir din for 279.900 kroner.

Også Model S har gått mye ned. Her har snittprisen nå for første gang falt under 300.000 kroner, nærmere bestemt 299.000. Det er ned fra 400.000 kroner i fjor. Er du på jakt etter billigst mulig Model S, holder det nå å betale rundt 150.000 kroner.

De fleste faller i år, men ett av de nye merkene holder koken



GOD START: Model S er bilen som startet Tesla-eventyret i Norge. Nå har snittprisen på bruktmarkedet falt under 300.000 kroner.

Også Model Y har falt

Til slutt tar vi med bilen som er Norges suverent mest solgte som nybil i 2023. Tesla Model Y fikk et solid priskutt helt på starten av året i år. Det merkes ikke overraskende også godt på bruktmarkedet.

Gjennomsnittsprisen på Model Y er nå på 548.000 kroner, ned fra 639.000 kroner samme periode i fjor. Også her er det veldig mye å velge mellom på bruktmarkedet, rundt 300 biler. Prisene kryper nå ned mot 400.000 kroner.

Fikk du med deg denne? Tesla med nytt priskutt i høst

Video: Dette bør alle med elbil vite