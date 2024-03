Tesla på klagetoppen: – Mange opplever utfordringer

Tesla har vært det mest solgte bilmerket i Norge i flere år. Ingen kjøper flere biler fra det amerikanske elbilmerket i forhold til folketall, enn det vi nordmenn gjør.

Samtidig er alt langt fra fryd og gammen mellom Tesla og kundene. Forbrukerrådet melder nå at Tesla er på klagetoppen hos dem og at sakene hoper seg opp.

En ny oversikt fra Forbrukerrådet bygger på klagesaker til Forbrukertilsynet i 2023 og bilbestanden i Norge. Dette gjelder salg av nye og brukte biler, både privatsalg og forbrukerkjøp. Oversikten viser hvor mange klager hvert merke har, sett opp mot antallet personbiler på de har på veien.

Toyota i andre enden

– Klageandelen er høy, og det er tydelig at mange forbrukere opplever utfordringer med Tesla. De tre merkene som havner på klagetoppen har alle hatt vekst i bilbestanden – noe som kan tyde på at det er litt for mange barnesykdommer på de nyere bilmodellene, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Det er Tesla, Audi og BMW som havner på toppen av klagestatistikken. I andre enden finner vi Toyota – som skiller seg ut med svært lav tvistegrad til tross for mange biler på veien, og høy snittalder på bilparken.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har fulgt Tesla tett helt siden de første bilene kom til Norge. Han er ikke veldig overrasket over at merket kommer ut på klagetoppen:

Mer krangling jo eldre bilen er



TVISTEGRAD: Mange kunder har utfordringer med sin Tesla, det viser denne grafen fra Forbrukerrådet tydelig.

Vil ikke kommentere

– Nei, og det er flere faktorer som spiller inn her. Tesla har hatt mye voksesmerter i Norge. Særlig i starten var organisasjonen underdimensjonert, i forhold til det store antallet biler de solgte og leverte ut. Det har blitt bedre. Men det er også mange som likevel er misfornøyde, av flere ulike grunner, sier Møller Johnsen.

– Tesla har blitt beskyldt for dårlig kundeservice?

– Det merker mange medier godt, inkludert oss i Broom. Det er ikke få eksempler på kunder som føler de møter veggen i kontakt med Tesla. Her spiller det nok også inn at merket nesten aldri kommenterer eller gir tilsvar. Den faste frasen er «ingen kommentar». For mange bilkunder virker nok ikke det veldig tillitvekkende, mener Brooms redaksjonssjef.

Her var det så mye galt at kjøpet ble hevet



KLAGETOPPEN: Tesla har vokst svært fort som bilmerke, det har gitt ulike utfordringer underveis. I Norge er de på klagetoppen blant bilmerkene. Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP/NTB

Ikke lenger «selges som den er»

Fra januar 2024 trådte endringer i forbrukerlovgivningen i kraft. Thomas Iversen i Forbrukerrådet håper disse kan bidra til at klagetallene faller i årene som kommer.

– Næringsdrivende kan ikke lenger selge bil med forbeholdet «selges som den er» og tilsvarende. Dette forbeholdet har gitt forbrukere økt risiko for å ende opp med en bil med ukjente feil og mangler. Vi håper endringen i lovverket vil gjør det tryggere å kjøpe bruktbil fremover, sier han.

I tillegg til at man ikke lenger kan selge bilen «som den er», har det nye regelverket utvidet den såkalte omvendte bevisbyrden fra seks måneder, til to år.

NYE REGLER: Endringer i forbrukerlovgivningen skal gjøre det tryggere å kjøpe bil fra næringsdrivende.

Gode råd

– Det betyr at feil og mangler som oppstår de første to årene antas å være selgers ansvar. Om selger ikke vil stå for utbedring, er det det de som må bevise at feilen ikke er selgers ansvar. Dette gjør det mye lettere å være forbruker i bilmarkedet, sier Iversen.

Om du snuser på en ny bruktbil, enten det er en Tesla eller en Toyota, har Forbrukerrådet noen gode råd:

– Les annonsen nøye. Hvis du overser noe i annonsen, kan du ikke klage på det i ettertid. Undersøk om bilen er bruktimportert, om servicene er fulgt og når den sist ble EU-godkjent. Hvis du lurer på noe i annonsen, send en melding til selger og spør hva det betyr, tipser Iversen.

