Normalt er jeg ikke spesielt nervøs på vei til en billansering. Men i dag kjenner jeg faktisk litt på det.

Flyet peker snuten sørover – på vei til Frankrike, Marseille og legendariske Circuit Paul Ricard. Formel 1-banen, hvor Max Verstappen kjørte inn til seier i fjor.

Om bare et par timer er det min tur til å kjøre på den ekstreme banen – i verdens raskeste (akselererende) serieproduserte bil.

Det hevder i alle fall Tesla selv om sin Model S Plaid – familiebilen med over 1.000 hestekrefter.

I dag skal jeg ikke bare kjøre fartsmonsteret på bane. Vi skal også gjøre et forsøk på å nå toppfarten. 322 km/t!

– Er du gal!? Det får du ikke lov til, sier mamma på telefon dagen før.

Se vårt vanvittige møte og rekordforsøket øverst i saken.

KRUTT: Selv om bilen er elektrisk, er det fristende å beskrive Model S Plaid som en skikkelig kruttønne. Vi snakker 1.020 hestekrefter, 0-100 km/t på 2,1 sekunder og en toppfart langt nord for 300 km/t. På dette område knuser Tesla alle nærliggende konkurrenter.

Nyhet – offisiell i dag

Bilen jeg straks skal kjøre er ikke en «vanlig» Model S Plaid. I dag har nemlig Tesla sluppet en brennhet nyhet.

For første gang får du nå «Track Package» på Model S Plaid. Det er nettopp dette vi i Broom er blant de første i verden til å teste på Paul Ricard.

BANEN: Circuit Paul Ricard er kjent for høy hastighet og utallige Formel 1-løp. Foto: Scanpix

Som navnet hinter om, handler dette om å gjøre den ekstreme bilen enda villere. Og ikke minst perfeksjonere bilen for høyhastighet og banekjøring.

Slik sett er dette en bil som nå går rett i strupen på Porsche Taycan Turbo S.

Kort oppsummert innebærer Track Package i hovedsak to ting: Et helt nyutviklet dekksett og for første gang kan du få karbonkeramiske bremser på Model S.

Tesla har også utviklet en helt ny software som påvirker flere elementer. Vi tar deg gjennom alle endringene i videoen øverst i saken.

PRIS: Teslas Track Package er akkurat offisiell - det er også de norske prisene. Skal du ha hele pakken koster det 194.755 kroner. Se komplett oversikt i faktaboksen nederst i saken.

Risikabelt

Øvelsen jeg straks skal i gang med, er ikke helt uten risiko.

BANEFOKUS: Karbonkeramiske bremser gir ikke bare bedre bremseeffekt, men tåler også hardere påkjenning – når du virkelig skal kjøre fort runde på runde.

Instruktørene, som er flydd inn fra Teslas hovedkvarter i Texas, er tydelig på at marginene er små – i det vi skal forsøke å bikke 300 km/t på langsiden.

Bremser vi ikke på et nøyaktig punkt, som er siste sjans, kan dette rett og slett gå ganske dårlig.

I tillegg er det en rekke andre faktorer som påvirker resultatet. For eksempel temperatur på batteripakken, vindforhold og mye mer.

Få med deg alle inntrykkene, banekjøring, det vi ikke liker og ikke minst: Hvor fort klarer vi å pushe bilen? Alt ser du i videovinduet øverst i saken eller her: