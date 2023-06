Tesla har for tiden stor suksess på det norske nybilmarkedet, med Model Y som landets klart mest valgte bilmodell.

Dersom du er blant dem som tror Tesla har svært unge kunder, så tror du rett. Tesla-kundens snittalder er nemlig 43 år – hele åtte år yngre enn det som er snittalder for alle norske nybilkjøpere.

Det viser tall fra Bas Bil, som med sitt analyseverktøy CARWATCH, leverer blant annet markedsanalyser til bilbransjen.

Voldsom forskjell

– Ser vi på Teslas privatbilsalg for 2022 uavhengig av alder, solgte de 4.622 enheter flere enn neste merke på listen, som er Volkswagen. Dette er 34 prosent mer for året, sier Nanna Kvannes, Key Account Manager i Bas Bil til Broom.

– Ser vi spesifikt på aldersgruppen 35-44 år, blir forskjellen voldsom. Først ser vi at salgstall for nr. to og nr. tre er ganske like, Volkswagen og BMW. Så ser vi at Tesla har solgt 3.634 flere biler enn nestemann på listen. Dette er hele 158 prosent mer. Først i aldersgruppen 55-64 år kommer Tesla ned fra førsteplass. Da er både Volkswagen, BMW og Volvo foran av de mest solgte merkene. Teslakjøperen er yngre enn gjennomsnittskjøperen, faktisk mye yngre, fastslår Nanna Kvannes.

ELDST: I den andre enden av aldersskalaen finner vi Subaru (bildet) og Suzuki. Foto: Subaru

Lav snittalder

I løpet av de to siste tiårene har snittalderen på nybilkunder hos forskjellige bilmerker endret seg lite, men stort sett gått litt oppover. Størst er økningen for Subaru og Suzuki, som begge har økt fra 56 til 61 år i løpet av perioden.



Interessant å merke seg er det at to nye elbilmerker som Polestar og MG begge utmerker seg med lav snittalder på kundene.

Økende for de fleste

Her er snittalderen for kundene av noen utvalgte bilmerker i 2003 og i 2021:

Volkswagen 2003: 48 år. 2021: 52 år.

Volvo 2003: 49 år.2021: 51 år.

BMW 2003: 50 år. 2021: 52 år.

Opel 2003: 52 år. 2021: 53 år.

Citroën 2003: 50 år. 2021: 53 år.

Nissan 2003: 52 år. 2021: 48 år.

Subaru 2003: 56 år. 2021: 61 år.

Suzuki 2003: 56 år. 2021: 61 år.

Toyota 2003: 52 år. 2021: 58 år.

Mazda 2003: 51 år. 2021: 50 år.

Peugeot 2003: 49 år. 2021: 51 år.

MG 2003: 45 år (kun 9 salg). 2021: 45 år.

Polestar snittalder 2021: 45 år, nede i 43 år så langt i 2023.

