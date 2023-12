Tesla har tatt grep – så bra fungerer det

I høst ble et knippe journalister fra hele verden invitert til Lillestrøm og verdenspremieren av en ny og oppdatert versjon av Tesla Model 3.

Det er faktisk første gang i historien Tesla avduker en bilnyhet utenfor USA.

Økt komfort, lenger rekkevidde og flere nye designelementer er blant de viktigste nyhetene på storselgeren, som det ruller drøyt 40.000 eksemplarer av på norske veier.

Nytt design

Ifølge Tesla er 50 prosent av delene nye i oppgraderte Model 3.

Og for å begynne med det visuelle: På utsiden har bilen fått flere nye designelementer. I front finner vi ny frontfanger og smalere LED-lys.

Nytt felgdesign er på plass og to nye farger er tilgjengelig: Ultra red og Stealth grey.

Den største visuelle forandringen ser du bak, med de nye LED-lysene og ny diffusor. I tillegg er Tesla-logoen erstattet med bokstaver på bakluken. Et grep for å få bilen til å se bredere ut.

Vi synes helt klart hekken på bilen har blitt tøffere å se på nå. Fronten derimot, er fremdeles veldig anonym og en smule kjedelig.

TO MILLIONER: Seks år etter lanseringen har Tesla produsert mer enn to millioner eksemplarer av Model 3. Her tester vi «nye» Model 3 på Sjusjøen.

Økt komfort

Tesla har gjort en rekke grep for å øke komforten i bilen. Det handler både om demperoppsettet og ikke minst støynivået inne i kupéen.

Sistnevnte skjer takket være bedre aerodynamikk, lavere luftmotstand, akustiske glass, forbedrede opphengsfôringer, pakninger og støydempende materialer.

Bak rattet merker du med en gang at nye Model 3 har blitt betydelig bedre på dette område.

Både dekk- og vindstøy er på et merkbart lavere nivå. Og det er ingen tvil om at komforten er løftet betydelig. Det har også vært helt nødvendig, da utgående Model 3 ikke har imponert spesielt her.

LØFT: Interiørkvaliteten oppleves bedre. Legg også merke til komfortbelysningen.

Lenger rekkevidde

Det er ikke bare komforten som er bedre. Rekkevidden har også økt – selv om motor og batteripakke er den samme som før.

Dette er takket være bedre aerodynamikk. Nykommeren er faktisk tidenes mest aerodynamiske Tesla-modell, med en såkalt Cd-verdi på 0,219.

Longe Range-versjonen vi kjører har nå en rekkevidde på inntil 629 kilometer med 19 toms felger, opp fra 602 kilometer på utgående modell.

Går du for 18-tommere er den estimerte rekkevidden hele 678 kilometer. Dermed snuser Model 3 på 700-tallet, som er solid i denne klassen.

HENGERFESTE: Det er ekstrautstyr og koster 12.500 kroner. Hengervekten er 1.000 kg.

Leverer varene

Forbruket på testbilen er oppgitt til snille 14 kWt/100 kilometer.

I vår testperiode varierer temperaturene mye. Men ved normal landeveiskjøring i null grader, noterer vi et forbruk på bare 13-14 kWt/100 kilometer. Her leverer Tesla varene!

Vi tar også med bilen til fjells, fra Oslo til Sjusjøen skisenter. En strekning på cirka 17 mil og mye motorveikjøring i 110 km/t. Temperaturen ute er minus 15, klimaanlegget er satt til 21 grader.

Forbruket her ender på 21,5 kWt/100 kilometer. Det må også sies å være godkjent ut fra forholdene.

I kjent Tesla-stil har du også mer enn nok av krefter. Model 3 Longe Range gjør 0-100 km/t på 4,4 sekunder. Toppfarten er 201 km/t.

LYNLADING: I likhet med utgående Model 3, lader denne på hastigheter opp til 250 kW.

Nytt interiør og frustrerende ratt

På innsiden har det også skjedd en god del. Setene er splitter nye og har blitt bedre. Nå får du også ventilasjon foran.

Ellers er komfortbelysning tilgjengelig for første gang og materialkvaliteten er økt.

LYS: Her kan du velge mellom flere ulike farger.

Passasjerene bak har fått en helt ny 8-tommers skjerm, med integrert klimakontroll og underholdning. Perfekt for barna hvis de ønsker å se film på vei til hytta.

Rattet er nytt, og ikke overraskende har Tesla fjernet spakene bak rattet, akkurat som på oppdaterte Model S og X. Et frustrerende tilbakeskritt i våre øyne.

Spesielt når du skal aktivere blinklys via touchsoner på rattet. Ved rattutslag i for eksempel en rundkjøring, er det fort gjort å ta blikket fra veien – for å treffe riktig «knapp». Hvis du treffer.

Dette er ikke bra nok.

KNOTETE: Betjeningen av blinklys er langt fra optimalt og ganske irriterende.

Klasseledende lyd

Tesla er kjent for gode lydanlegg i modellene sine. Nå er det forbedret ytterligere i oppdaterte Model 3.

NY SKJERM: Passasjerene bak har nå en helt ny 8-tommers skjerm med integrert klimakontroll, ventilasjon og underholdning.

Vi snakker 17 høyttalere, doble subwoofere og doble forsterkere for Long Range-varianten og 9 høyttalere, én subwoofer og forsterker for biler med bakhjulsdrift-varianten

Lyden er rett og slett klasseledende og på nivå med langt dyrere premiumbiler.

NESTEN 700: Nye Model 3 Longe Range med 18-toms felger har estimert rekkevidde på 678 kilometer.

Konklusjon

Tesla har åpenbart lyttet til kritikken og tatt viktige grep.

Oppgraderte Model 3 har kort oppsummert fått et solid løft. Mest av alt merker du det på økt komfort og lavere støynivå.

Kvalitetsfølelsen på interiøret er også bedre, i tillegg til at rekkevidden har økt. Blinklysknappene på rattet er frustrerende. Den løsningen er rett og slett ikke bra.

Klarer du deg med bakhjulsdrift, starter prisen på 409.000 kroner inkludert avgifter. Da får du rekkevidde på inntil 554 kilometer. Det er rett og slett veldig mye bil for pengene.

Model 3 Longe Range, med firehjulsdrift, koster nå 499.895 kroner.

Tesla Model 3 Longe Range Motor: Elektrisk

Effekt: 498 hesrekrefter

0-100 km/t: 4,4 sekunder

Toppfart: 201 km/t

Rekkevidde: Inntil 678 kilometer (18 toms felger)

Ladehastighet: Opptil 250 kW

Hengervekt: 1.000 kg

Taklast: 80 kg

Bagasjerom 682 liter

Frunk: 88 liter Pris: Pris fra: 499. 895 kroner inkl. avgifter

Pris testbil: 532.739 kroner inkl. avgifter UTSTYRSLISTE TESTBIL: Elektrisk firehjulsdrift (standard)



Premium lydsystem (standard)



Varme i alle seter, ratt og vindusviskere (standard)



Kjøling i seter fremme (standard)



Glasstak med UV og infrarød beskyttelse (standard)



Premium interiør i helsvart med oppgradert materiale (standard)



8’’ skjerm bak med integrert klimakontroll, ventilasjon og underholdning (standard)



Omgivelseslys som kan tilpasses rundt hele kupéen (standard)



Deep Blue Metallic-lakk



Sommerhjul: 18’’ Photon-felger (standard)



Vinterhjul: 18’’ Photon-felger



