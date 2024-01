Tesla får lade-kritikk: Lover endringer

Teslas nettverk av «superladere» var i utgangspunktet bare myntet på Teslas egne biler. I 2022 startet de imidlertid et pilotprosjekt, der de åpnet for at andre bilmerker fikk lade på enkelte av deres Supercharger-stasjoner.

Siden har prosjektet blitt utvidet, og nå kan alle elbiler lade på de aller fleste av Teslas ladestasjoner rundt om i landet.

Mange har imidlertid støtt på utfordringer, særlig på grunn av lengden på ladekabelen. Den måler nemlig bare 1,5 meter, noe som blant annet skaper trøbbel for biler som har ladekontakten plassert bakerst på forskjerm eller fremst på bakskjerm.

Nå har Tesla begynt å rulle ut en helt ny generasjon lynladere, såkalte «V4 Superchargers». Disse har dobbelt så lange kabler som tidligere generasjoner, og er dermed bedre egnet for alle elbiler.

Får kritikk

Samtidig har Tesla fått kritikk for at de nye ladekablene både er tunge og lite fleksible. I kulda blir de ekstra stive, noe som blant annet har ført til at mange har problemer med å få satt pluggen tilbake i ladestolpen etter endt ladeøkt. Enkelte gir rett og slett opp og slipper den bare ned i snøen, skriver Teslarati.

Nå lover Tesla å gjøre noe med problemene.

– Små detaljer teller. Forbedringer av dokken og kabelstivheten kommer snart, skriver Tesla i en kort kommentar til kritikken på X:



Tunge ladekabler er imidlertid ikke noe ny utfordring, og særlig i kulda kan tykke og stive kabler være en utfordring.

Andre ladeoperatører, deriblant Ionity, benytter derfor et uttrekkbart og høythengende kabeloppheng som gjør at det mye enklere å manøvrere kabelen mellom ladestolpen og ladekontakten i bilen.

Om dette er en del av løsningen fra Teslas side, gjenstår å se.

OPPHENG: Ionity har også lange og tykke ladekabler. Her holder et oppheng mesteparten av vekta.

Ikke bare lengre kabler

De nye V4-ladestolpene fra Tesla avviker fra de eksisterende på flere områder, ikke minst er designet helt nytt. Mest iøynefallende er fraværet av det store hullet i midten. Stolpene er også høyere enn de gamle.

Ladekabelen er nå festet på utsiden av stolpen. Tidligere satt denne på innsiden av hullet. Kabelen er dessuten tre meter lang, dobbelt så lang som på V3-stolpene.

V4-stolpene støtter inntil 350 kW ladeeffekt, der V3 stoppet på 250 kW.



I tillegg kan man snart også betale med kort og tæpping på stolpene, noe som tidligere ikke har vært mulig.

