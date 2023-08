Tesla-batteriet røk igjen – nå må den kanskje vrakes

Har du spørsmål om bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei. Min 2014-modell Tesla S 85 P har kjørt 290.000 kilometer. Hovedbatteriet er defekt og må byttes. Har fått pris hos Tesla på 126.000 kroner, ferdig montert med 80.000 kilometer garanti eller fire år, det som kommer først. Tenkte at det er masse biler som står hos bilopphuggere som kunne være en løsning, men de forlanger ett sted 115.000 kroner, inkludert moms. Hvor en da må hente og montere selv. Et annet sted skal de ha kroner 125.000, frakt og montering kommer i tillegg.

Min bil har jo gått forholdsvis langt, men batteriet ble byttet på cirka 150.000 kilometer. Hos meg er også klimaanlegget defekt, det koster cirka 30.000 kroner for nytt. For at bilen skal komme på veien igjen blir det over 150.000 kroner. Jeg må da ta et valg om jeg vil bruke så mye penger på en bil som er gått forholdsvis langt eller om jeg skal ta 3.000 kroner i vrakpant. Jeg hatt mange biler, men aldri vært i en situasjon at en såpass ny bil må skrotes. Mvh. Jan.

Broom svarer:

Først av alt er det jo veldig trist at en ni år gammel bil kanskje må vrakes. Det er flere år før gjennomsnittet, selv om kilometerstanden på din bil må kunne sies å være voksen.

Dette blir et regnestykke, der det dessverre er noen ukjente variabler.

På den ene siden: Bruker du 150.000 kroner nå, har du en bil som sannsynligvis holder i minst fire år til, sannsynligvis lenger. Du skal ha uflaks om det nye hovedbatteriet ditt tar kvelden etter akkurat fire år. Det bør holde lenger, men samtidig: Det vet du heller aldri.

150.000 kroner over fire år (i verste fall) er ikke veldig stort verditap per år. Vraker du Teslaen nå og kjøper ny bil, må du nok regne med større verditap på den. I alle fall hvis du skal ha en noenlunde tilsvarende bil. Slik sett kan det være smart å investere disse pengene.

Det teller også positivt at du kjenner bilen. Du vet hva som har vært feil med den, hva som har blitt kostet på. Og du vet hvor godt/ikke godt du selv har behandlet den. Dette er alltid usikkerhetsfaktorer hvis du skal kjøpe bil fra noen andre.

Derfor kan det være gull verdt med garanti på bruktbilen

USIKKERT: Når en bil har gått nesten 300.000 kilometer, kan det aller meste skje. Det gjelder uansett biltype.

Ikke skuddsikker kvalitet...

Motargumentet: Først og fremst dette med ukjente variabler. Hva om mye annet også går i stykker snart? Det kan bli veldig dyrt – og ødelegge et regnestykke som først kan se hyggelig ut.

Det er dessverre mange bileiere som har opplevd å bruke mye mer penger på bilen enn de hadde planlagt. De skal bare ta én reparasjon til. Og så én til, og én til...

Da er det lett å bli fanget. Du har brukt så mye penger på bilen at du bare må fortsette. Fallhøyden blir stor på den måten.

Her spiller det også inn at Teslaer fra denne tiden heller ikke kan sies å ha skuddsikker kvalitet. Det kan man som regel leve med så lenge bilen er innenfor garanti. Etter det, er det som regel du selv som må betale. Og som du allerede har erfart: Det kan bli dyrt. Og det kan bli enda dyrere.

Som du skjønner: Her er det ikke mulig å gi noe svar med tre streker under. Du kan være heldig, og du kan være uheldig. Slik er det dessverre å ha en såpass gammel bil som i tillegg har gått langt. Alt kan egentlig skje. Det bør du også ta høyde for, hvis du bestemmer deg for å investere det som skal til for å få Teslaen kjørbar og brukbar igjen.

