Tenk om Volvo hadde turt ...

I år er det 30 år siden den siste Volvo 240 rullet ut fra fabrikken i Torslanda, etter å ha vært i produksjon i mer enn 28 år. Dermed var et langt kapittel over, for en av historiens mest folkekjære modeller – ikke minst her i Norge.

240 var den største suksessen i Volvos historie. Totalt ble det produsert 2.862.053 eksemplarer av modellen. Og da det endelig var over, var det tilløp til landesorg i Sverige. Til og med NRK Dagsrevyen var til stede for å dekke begivenheten.

Mange mente at tiden hadde løpt fra Volvo 240. Den var ikke lenger moderne, hverken i fasong eller utrustning. Nye bestselgere var langt glattere i designen, selv om de kanskje ikke alltid var like praktiske.

30 år senere er det blitt vanskeligere enn noen gang å skille modellene fra hverandre. Mange har en utforming som minner mest om et såpestykke, for å sikre minst mulig luftmotstand og lavest mulig forbruk. Samtidig har de kanskje mistet litt av identiteten sin underveis.

Designet en moderne 240

Hva om Volvo hadde turt å gå tilbake til røttene sine, og laget en ny 240 for 2020-tallet? Det er nettopp dette som er bakgrunnen for skissene den svenske industridesigneren Marouane Bembli, også kjent som «The Sketch Monkey» laget for en tid tilbake.

Med den klassiske 240 som utgangspunkt, har Bembli blant annet lånt designelementer fra nyere Volvo-modeller, og skapt det som kunne ha vært en moderne utgave av bilen.

Samtidig har han sørget for å bevare så mye av den klasiske designen, at man ikke er i tvil om hva vi ser: Dette er en Volvo 240.

IDENTITET: Hjul og baklykt er hentet fra nyere Volvo-modeller. Skisse: Marouane Bembli

Kjente elementer

Blant nye designelementer kjenner vi blant annet igjen «Tors hammer»-lyktene i front, hjulene som er hentet fra S90 og de C-formede baklyktene kjenner vi også igjen fra nyere modeller.

Resultatet er en gammel bil i ny innpakning. Det er tross alt retrofeber i bilbransjen, så kanskje en moderne Volvo 240 kunne vært noe?

I denne videoen på Youtube kan du se hvordan kunstneren gikk fram i designprosessen.

Hva mener du – hadde dette designet hatt en sjanse i dag? Si meningen din i avstemningen under!

