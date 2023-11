Drosjenæringen har vært gjennom store endringer de siste årene. Reglene for å kjøre drosje har blant annet blitt kraftig myket opp.

Men hvordan står det egentlig til i denne næringen? Det får vi et lite innblikk i når Statens vegvesen nå publiserer resultatene fra en større samarbeidskontroll på Romerike.

Med på den var også Justervesenet, løyvemyndighetene fra Oslo og Viken fylkeskommune, Skattepatruljen og Gardermoen politistasjon.

Låste og forsvant

Til sammen ble 198 drosjer kontrollert, på taxi-depotet på Gardermoen med nærliggende plasser, A-Hus og en del drosjeholdeplasser.

Og her var det litt av hvert å ta tak i. Vi kan jo starte med tre sjåfører som helt tydelig ikke hadde lyst til å bli kontrollert. De låste rett og slett bilene sine – og forsvant!

– Disse opplysningene er delt med politiet, skriver vegvesenet i sin rapport.

I KØ: Her kontrolleres drosjer som venter utenfor A-Hus. Ingen av bilene hadde for øvrig passasjerer. Foto: Statens vegvseen.

Hadde to førerkort...

I tillegg til dette ble det utstedt 28 bruksforbud, hvorav 21 for ikke medbrakt eller manglende kjøreseddel. Tre sjåfører kunne ikke dokumentere råderett over kjøretøyet, to biler hadde ikke utført PKK (EU-kontroll) innen fristen. En manglet løyve og en sjåfør fikk bruksforbud for kopiering av løyvedokument.

Åtte av førerne hadde såkalt uavklarte arbeidsforhold. En fører hadde også to førerkort. Det ble til sammen sendt 137 rapporter til andre etater for videre oppfølging.

Hyggelige og positive

Det ble det ilagt tre gebyrer for lite mønsterdybde i dekk. Dessuten ett gebyr for ikke medbragt kjetting og ett gebyr for ikke å ha bombrikke, de to siste var begge maxitaxier.

Til sammen ble det utstedt 39 tekniske mangellapper.

To sjåfører ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid, en for ikke å bruke pålagt sjåførkort i fartsskriver og en for seks brudd på daglig og ukentlig hviletid.

– De aller fleste sjåførene var hyggelige og veldig positive til at det ble utført kontroll. Krav til bruk av uniform er fjernet, og vi ser at svært få av sjåførene benytter dette. Dette medfører at det er vanskelig for kundene å identifisere at det faktisk er en drosjesjåfør. Alle kontrollene ble gjennomført uten kunder i bilen, skriver Vegvesenet i rapporten sin.

