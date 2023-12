Alle som kjører taxi i Norge må ha en såkalt kjøreseddel. Det er en bekreftelse på at sjåføren oppfyller særskilte krav til vandel og helse.

Men noen kjøreseddel kunne han ikke framvise, taxisjåføren som denne uken ble stoppet på mobil kontrollplass på Marås i Vestland.

– En taxi ble stoppet og sjekket for de nødvendige dokumenter som skal følge med, her kunne ikke føreren vise frem kjøreseddel. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at kjøreseddelen var utgått i 2015, her blir det anmeldelse, rapport til samferdselsmyndighetene og kjøreforbud inntil det er avlagt opplæring og eksamen for å få ny kjøreseddel, forteller Lars Harald Drange i Statens vegvesen.

KRAV: Skal du kjøre taxi, må du også ha kjøreseddel... Illustrasjonsfoto: Glenn Aaseby.

Hadde skilt, men var avskiltet

– Han hadde altså kjørt taxi i åtte år, uten kjøreseddel?

– Ja, det virker absolutt slik, sier Drange.

I samme kontroll fikk en bilfører bom stopp da bilen han kjørte var midlertidig avskiltet, skiltene var på bilen, men en forhandler som tidligere eide bilen hadde avskiltet den i bransjeløsningen til Statens vegvesen.

Her vanket det et gebyr på 5.000 kroner til bilfører og kjøreforbud inntil forholdet er rettet opp og bilen påregistrert.

Taxisjåførene låste bilene og forsvant da de så kontrollørene

AVSKILTET: Bilen hadde skilter, men en sjekk i systemene viste at den var midlertidig avskiltet. Dermed var det ingen bønn. Illustrasjonsfoto.

Tunghørt sjåfør

Vegvesenets folk opplevde også noe annet ganske spesielt underveis i kontrollen.

En bilfører kom nemlig kjørende uten å ha på bilbelte. Og her var det ikke så enkelt å unnskylde seg. Bilen hadde nemlig varsling for manglende bilbelte som kunne høres på lang avstand, uten at føreren hadde fått deg med seg. Her ble det gebyr på 1.500 kroner.

