Taxi? Da kan du fort havne i dette baksetet

Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før taxi var nesten ensbetydende med Mercedes. Så begynte andre bilmerker å yppe seg og nå er mangfoldet stort i denne bransjen.

Oslo er naturlig nok byen med klart flest taxier i Norge. Her er det et krav om at alle biler skal være elektriske innen november 2024. Og nå har Oslo Taxi inngått en avtale som skal bidra til at man klarer det.

Oslo Taxi har nemlig valgt Nio Norge som førstevalg som leverandør av biler til sine sjåfører. Avtalen ble signert 22. august, og har allerede trådt i kraft. Dermed er det gode muligheter for at det er en Nio du setter deg inn i, når du skal kjøre taxi i Oslo de kommende årene.

ROMMELIG: Nio ES8 kan bli et svært vanlig taxi-syn framover, bilen leveres med enten seks eller sju seter.

13.000 kjøretøy

– Dette er en kjempestor avtale for oss, og vi er stolte over anerkjennelsen et så stort selskap som Oslo Taxi gir oss, sier Marius Hayler, som har tittelen general manager i Nio Norge.

Avtalen har ingen utløpsdato, og gjelder for alle skandinaviske selskaper som ligger under Oslo Taxi-paraplyen. I Skandinavia har Oslo Taxi, med sine datterselskaper, en portefølje på hele 13.000 kjøretøy.

FLEKSIBEL: ES8 er modellen som antas å bli førstevalget for taxikundene. Den kan leveres som sjuseter, eller med seks separate seter.

Slipper å lade

Mye av bakgrunnen for at valget falt på nettopp Nio, er muligheten for å bytte batteri. En taxi tjener ikke penger når den står stille. Derfor er det av stor verdi at sjåførene som velger bil fra Nio nå kan gå fra 0-100 prosent batteri på kun fem minutter. Dermed slipper sjåførene å bruke mye tid på lading. Nio har i dag batteribyttestasjoner flere steder i Norge.

Avtalen gjelder alle Nio-modeller, men sannsynligvis vil det bli flest eksemplarer av SUV-en ES8 å se med Oslo Taxi-skilt på veiene. Dette er en stor og rommelig bil som leveres med seks eller syv seter.

