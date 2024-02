Det er ikke ofte det skjer. Men noen ganger må faktisk politiet trekke tilbake fartsbøter, fordi de har gjort feil.

Taxisjåføren Ali Omar fikk opprinnelig 3.500 kroner i bot og mistet førerkortet, da han ble stoppet av en politipatrulje i en 30-sone i Ronneby, litt øst for Karlskrona i Sverige.

Protesterte

Problemet var bare at 30-skiltet også hadde et underskilt, som viste at fartsgrensen bare gjelder i ukedager.

Og Ali ble stoppet på skjærtorsdag, som regnes som en «rød» helligdag. Det skriver SVT.

Taxisjåføren visste han hadde sitt på det tørre og protesterte. Og det vant han til slutt fram med.

Fikk også erstatning

Politiet innså at de hadde tolket trafikkreglene feil og ga Ali en unnskyldning for det.

I tillegg fikk han også en erstatning på 13.000 kroner, for tapt arbeidsfortjeneste i de 17 dagene som gikk før han fikk førerkortet tilbake.

– Jeg ble veldig glad for nå har jeg ikke tatt feil. Jeg har ikke gjort noe galt i mine 18 år her i Sverige, sier Ali Omar, til SVT.

