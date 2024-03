Tatt for råkjøring 25 ganger – på én måned

En 22 år gammel mann fra Frankrike som er i Norge for å søke på jobb, har hatt en heller dårlig måned. På den korte tiden har han nemlig klart å bli tatt for råkjøring hele 25 ganger. De fleste overtredelsene er tatt via fotoboks.

Nå er fartssynderen varetektsfengslet i to uker, skriver Aftenposten, som omtalte saken først.

Bakgrunnen for fengslingen, er unndragelsesfaren. Han har nemlig ingen familie i Norge, og har opplyst i avhør at planen er å reise tilbake til Frankrike i løpet av mars.

Blir dyrt

Mannens forsvarer uttaler til Aftenposten at han erkjenner straffskyld, og har samtykket til en tilståelsessak. Den starter allerede mandag.

Den unge franskmannen vil nå få et ublidt møte med norske bøtesatser.

Disse har nemlig steget kraftig de siste årene, og er langt høyere enn i Frankrike.

Uansett hvor lite de individuelle overtredelsene skulle være, vil totalbeløpet bli høyt.

Den laveste fartsboten du kan få i Norge er på 1.100 kroner. Så stiger det opp til maksimalt 15.850 kroner. Sistnevnte er hvis du blir målt til mellom 36 og 40 km/t over fartsgrensen i 90-, 100- eller 110-sone.

