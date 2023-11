Tar grep: Nå skal elbilene bli billigere

Store deler av verden opplever for tiden økonomisk stagnasjon og tilbakegang. Dette merkes på mange områder, også etterspørselen etter dyre biler.

Særlig krevende blir det når myndighetene i EU og en rekke andre land har bestemt at fossile drivlinjer skal fases ut, til fordel for elbiler. I land som ikke har de samme insentivene som i Norge, blir elbilene fort mye dyrere enn tilsvarende biler med diesel- eller bensinmotor.

Dermed risikerer man at interessen for elbiler kjølner, noe som er i ferd med å skje i flere markeder.

Derfor tar nå flere bilprodusenter grep for å få ned produksjonskostnadene, for dermed å kunne selge bilene til lavere pris. Sist ut er Hyundai, som nettopp har avslørt planer for egenproduksjon av elbilbatterier. Det skriver den sørkoreanske avisen The Korea Herald.

Halve kostnaden ligger i batteriet

Batteripakken i elektriske biler er den klart dyreste enkeltkomponenten, og kan fort utgjøre halvparten av den totale produksjonskostnaden. Noe av årsaken er at batteriene inneholder metaller som enten er sjeldne eller er kostbare å utvinne.

Den siste tiden har derfor flere batteriprodusenter fokusert mye på hvordan man kan erstatte disse kostbare komponentene med langt billigere materialer, uten at det går på bekostning av hverken sikkerhet eller ytelse.

Særlig én løsning har i løpet kort tid blitt svært populær, såkalte LFP-batterier (litiumjernfosfat).

Disse inneholder verken nikkel eller kobolt, og skal derfor være vesentlig rimeligere å produsere. Dessuten skal de avgi et mindre miljøavtrykk enn de tradisjonelle NMC-batteriene. I løpet av kort tid har flere bilprodusenter tatt i bruk slike batterier, inkludert Ford og Tesla.

Og det er nettopp LFP-batterier Hyundai nå har planer om å produsere selv, noe som blant annet vil gjøre dem mindre avhengige av å bruke materialer fra Kina.

Kineserne har så langt hatt en svært dominerende rolle i batteriindustrien, og Hyundai er ikke alene om å ønske å redusere denne avhengigheten.

I GULVET: Batteripakka i de fleste elbiler sitter i gulvet, mellom de fire hjulene. Dette er den klart dyreste enkeltkomponenten i elbilen.

Både fordeler og ulemper

Det er flere positive sider ved å bruke LFP-batterier: For det første er de stabile, tåler å lades opp raskt, og holder dessuten godt på energien – for eksempel ved langtidsparkering av elbilen.

Batteriene tåler dessuten svært mange ladesykluser, og kan fint lades hyppig til 100 prosent, uten fare for at det skal føre til raskere degradering. De regnes også som svært brannsikre.

Den mest åpenbare ulempen har så langt vært at energitettheten er lavere enn i andre litium-ion-batterier. Man kan med andre ord forvente litt kortere rekkevidde i en bil som har LFP-batteri, men også her skjer det en rivende utvikling for tiden.

MER IONIQ: Hyundai planlegger flere medlemmer i Ioniq-familien, enkelte av dem får kanskje egenproduserte batterier. På bilder ser vi konseptutgaven av Ioniq 7.

Ett år fram i tid

Ifølge The Korea Herald ønsker Hyundai å komme i gang med slik produksjon i samarbeid med lokale batteriprodusenter, innen utgangen av 2024.

De nye batteriene skal i første omgang brukes i små og mellomstore elbiler fra både Hyundai og Kia. Fra 2025 er det ventet at begge bilmerkene vil ha elektriske modeller i porteføljen som vil koste ned mot 300.000 kroner og kanskje under.

– Med langvarig økonomisk nedgang og høy inflasjon ser elbilinteresserte kunder på innstegsmodeller og billigere elbiler. Akkurat som verdens ledende elbilprodusenter Tesla og BYD, kan Hyundai utvikle flere batterier, øke produksjonen og dermed redusere de totale kostnadene, kommenterer Lee Ho-geun, professor i bilteknikk ved Daeduk University til avisen.

