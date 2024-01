Tapte over en halv million da de skulle selge bilen

Når den brukte bilen skal selges, er det mange som velger såkalt kommisjonssalg, eller formidlingssalg, som det også kalles.

Dette betyr i praksis at du overlater jobben med å selge bilen til en profesjonell aktør, som skal ha en viss provisjon for jobben. Oftest handler dette om en bruktbilforhandler, som tar seg av hele jobben fra annonsering til kontrakt – og overlevering av bilen.

Enkelt og greit?

– Ikke nødvendigvis, sier advokat Thomas Oftedahl i Fram Advokater i Drøbak.

– Det er mange som benytter seg av dette, men dessverre er det mange forhandlere som ikke forteller kunden tydelig om hvilket ansvar han samtidig får med seg. Dersom det skjer noe galt med den aktuelle bilen, er det tidligere eier som får reklamasjonen og ansvaret – mens firmaet som solgte bilen i kommisjon slipper unna dette dersom de har tatt gyldig forbehold mot ansvar.

Noe annet som kan være veldig skummelt: Firmaet som selger bilen i kommisjon, kan opptre useriøst. Da kan selger tape veldig mye penger. Mer om det litt senere.

Feller å gå i!

– Under prosessen blir selger gjerne bedt om å signere et fullmaktsskjema for at levering av bilen skal gå knirkefritt. Her er selgers ansvar beskrevet, men uten at han blir informert spesielt om dette viktige punktet, sier Oftedahl.

Han legger til at dette ikke er den eneste fallgruven ved kommisjonssalg.

– Nei, her er det feller å gå i, for både selger og kjøper. For selgeren gjelder at han eller hun får ansvar etter Forbrukerkjøpsloven, noe som blant annet betyr mye strengere informasjonsplikt enn ved et ordinært privatsalg. En av konsekvensene av dette, er at det blir en mye lavere terskel for reklamasjon og heving av kjøp.

UKJENT: – Noen ganger vet ikke kjøperen hvem et eventuelte krav skal rettes til, sier advokat Thomas Oftedahl. Foto: Fram Advokater

Flere har brent seg

– En ikke ubetydelig risiko er at selger ikke mottar oppgjøret for bilen. Jeg har vært borti mange slike saker, der bakgrunnen kan være både underslag og konkurs.

– Oppgjørsrisikoen er også stor ved at selger i en periode ikke lenger vil være eier av bilen, fordi salgsmelding må signeres før kommisjonsselger betaler ut kjøpesummen. Dette er noe flere har brent seg på hos mindre seriøse aktører i markedet. Jeg sier ikke at dette skjer ofte, men sannsynligheten er definitivt til stede – og er en risiko jeg mener det ikke er verdt å ta. Det er ikke noe sjakktrekk å betale for å pådra seg mer ansvar, sier Oftedahl, og legger til at det finnes fallgruver også for kjøperen.

Uten ansvar

– Det er nokså vanlig i dag at et bilfirma ved kommisjonssalg tar forbehold som kjøperen ikke forstår. De tror at de kjøper bilen av et bilfirma, men hvis forhandleren sniker inn et formidlingsforbehold i avtalen uten at du oppdager det, risikerer du å være uten rettigheter overfor bilfirmaet.

– Det er ikke uvanlig at kjøper ikke vet hvem han eller hun faktisk har kjøpt bilen av. Dermed kan det bli et problem å finne ut hvem du kan holde ansvarlig og å reklamere i tide. Er bilen i realiteten solgt av en utlending som senere kan ha reist fra landet, er det ikke mye å hente. Den profesjonelle parten i spillet, bilforhandleren, kan også i mange tilfeller holde tilbake viktig informasjon uten at han får noe ansvar for dette, sier Oftedahl

Tapte en halv million

– Er kommisjonssalg noe mange rett og slett spekulerer i?

– Det skjer nok, ja. Vi har vært borti tilfeller der store deler av landet nærmest er blitt støvsugd for aktuelle kommisjonsbiler. Mange slike firmaer har gjerne en aksjekapital på lovens minimum, 30.000 kroner – og konkursterskelen er lav.

Når konkursen er et faktum, er som regel pengene tapt for bileierne.

– Eksempel?

– En svært omfattende sak vi nylig hadde handlet om både underslag og konkurs. Mange var bedratt, og totalbeløpet av svært høyt. Vår klient tapte alene over en halv million i denne saken, der den skyldige endte med en lengre fengselsstraff, sier Thomas Oftedahl til slutt.

Kjent problemstilling

– Problemer knyttet til både formidlings- og kommisjonssalg av brukte biler støter vi på av og til, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Dette kan berøre både selger og kjøper. For den som vil bli kvitt sin gamle bil er det avgjørende om det er snakk om faktisk kommisjonssalg eller bare «salg for kunde» - såkalt formidlingssalg.

Ved tradisjonelt kommisjonssalg er selskapet som selger ansvarlig for salget, noe som også fører til at eieren av bilen sitter med en mindre gevinst. Ved formidlingssalg vil både eieren og formidleren være ansvarlig, men her kan formidleren ta forbehold om at de er fri for reklamasjonsansvaret.

– Problemstillingene knyttet til formidling og kommisjon er noe vi mener forbrukerne bør være klar over, der små forskjeller kan føre til helt forskjellig ansvar når alt kommer til alt. I verste fall kan privatselgeren ved formidlingssalg sitte igjen med ansvar i inntil fem år – mot to år ved et ordinært privatsalg.

– Det er lett for folk å blande sammen formidlingssalg og kommisjonssalg i farta, og jeg har forståelse for den forvirringen, sier Iversen, som minner om at det finnes andre måter å avhende bruktbilen på uten å risikere slike konsekvenser.

KJENT: – Problemstillingen er kjent, berkefeter juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Verdt risikoen?

– Både Rebil og Nettbil er alternativer her, i tillegg til innbytte. Selger får selvsagt mindre betalt i slike tilfeller – men det kan likevel godt være verdt det for å bevare «peace of mind».

– Fraråder du kommisjonssalg?

– Ikke direkte, men kommisjonssalg koster mer og tar vanligvis lengre tid enn innbytte, noe som betyr at vinningen noen ganger går opp i spinningen. Hvis du skal gå inn på et kommisjonssalg, er det viktig å sjekke at kommisjonæren tar ansvaret for bilen etter salget, sier Iversen.

– Hva med formidlingssalg?

– Det er noe vi fraråder på generelt grunnlag. Her skal du vite veldig godt hva du gjør, og ha gjort en konkret risikovurdering opp mot eventuelle økonomiske fordeler. Eventuelle forbehold om ansvar formidleren tar, er helt avgjørende i en slik vurdering, avslutter juristen.

