Overgangen til elbiler er tøff for store deler av bilbransjen. De aller fleste bilprodusentene har de siste årene brukt en stor del av utviklingsbudsjettene på elektrifisering. Det handler om å ta store steg på kort tid – og samtidig ikke vite hvor stort markedet egentlig er.

Her i Norge står elbilene nå for over 90 prosent av nybilsalget. Men i andre og større markeder ser det ganske annerledes ut. Det viser seg at mange kjøpere er skeptiske til elbiler, særlig når disse koster mer enn biler med forbrenningsmotor.

Er i en skvis

En ny rapport fremlagt av Boston Consulting Group fastlår at bilprodusentene i gjennomsnitt taper rundt 6.000 dollar (drøyt 60.000 kroner) på hver elbil de selger i prisklassen rundt 500.000 kroner. Det er betydelig og det er naturligvis ikke noe som kan fortsette i lang tid.

Her ser vi også store forskjeller. De tradisjonelle bilprodusentene er i en skvis. På den ene siden blir de utfordret av et merke mange av dem lenge ikke tok på alvor: Nemlig Tesla.

...men det er penger å spare på å eie elbil

SUKSESS: Mange i bilbransjen undervurderte lenge hva Tesla kunne få til. Nå angrer de nok på det...Foto: Patrick Pleul POOL/AFP/NTB)

Jobber raskt

På den andre er de veldig usikre på hvordan de skal forholde seg til alle de nye bilmerkene fra Kina. De kommer nå for fullt i mange markeder og utmerker seg blant annet med at de utvikler teknologi og biler i et voldsomt tempo.

Boston Consulting Group peker på at bilprodusentene må jobbe mer effektivt, ta i bruk rimeligere teknologi og samtidig produsere flere biler som de kan dele utviklingskostnadene på. Men de mener det likevel ikke er nok til å klare lønnsomhet. Det vil være behov for støtteordninger og insentiver – lenge.

Mye verre: Tapte nesten 200.000 kroner per bil

SAMARBEID: Ford utenpå, men mye av nye Explorer er kjøpt fra Volkswagen. Det illustrerer hvordan bilprodusentene nå samarbeider.

VW får hjelp fra Kina

Fra bilprodusentenes side ser vi nå en helt annen vilje til samarbeid enn tidligere. Ett eksempel: Nye Ford Explorer som kommer til Norge på sensommeren. Her har Ford kjøpt batteripakker og mye av teknologien fra Volkswagen. «Under skallet» er mye identisk med biler som VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Det gjør Ford for å spare tid og kostnader til å utvikle selv. For VW betyr det at de får økt sin produksjon og delt utviklingskostnader over mange flere enheter.

Et annet og litt motsatt eksempel: I Kina skal VW nå samarbeide med relativt nystartede Xpeng. Xpeng skal rett og slett hjelpe VW med å utvikle og få nye biler hurtig ut på markedet. Hvem hadde trodd det for bare noen få år siden...

PARTNER: Xpeng er blodfersk som bilprodusent, likevel er det til dem Volkswagen har gått når de nå trenger hjelp på det kinesiske markedet. Dette er for øvrig SUV-en G9.

Må lage billige biler

Samtidig jobbes det intenst med å få ned produksjonsprisene på hver bil. Batteriene er det viktigste her: De er den klart dyreste enkeltkomponenten på en elbil. Billigere batterier vil merkes direkte på bunnlinja.

Flere bilprodusenter er også i gang med såkalt gigapressing: At store deler av bilene bygges i én del. Det sparer veldig mye tid i produksjonsprosessen og gjør den både enklere og raskere.

Tesla bygget seg opp ved å først komme med store og dyre biler, så lanserte de «folkebilene» Model 3 og Model Y. For de tradisjonelle bilprodusentene blir det helt avgjørende få mange rimelige elbiler ut på markedet de kommende årene. De må ha biler som er innenfor rekkevidde for de store kjøpegruppene og de må klare å selge disse uten å tape penger. Akkurat det er ikke akkurat en liten utfordring.

Oppsiktsvekkende fra Ford: Så mye regnet de med å tape på elbil

Video: Noe så sjeldent som en helt ny bil med dieselmotor