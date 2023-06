Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller av tunge kjøretøy. Her handler det både om det tekniske – og om at sjåførene har alt det formelle i orden.

Målsetningen er å luke ut farlige kjøretøy og førere – og dermed øke trafikksikkerheten langs våre veier.

Onsdag var kontrollørene hos Utekontroll på plass på Svinesund. Her ble det avduket flere alvorlige mangler. Såpass alvorlige at det endte med flere kjøreforbud, anmeldelse og gebyrer.

Èn svensk lastebil, som fraktet en annen lastebil på planet, merket seg imidlertid ut ...

Når det ser slik ut nærmer det seg ofte bil-livets slutt



Mye galt

Lastebilen du ser bilder av her ble altså vinket inn av kontrollørene. Sjåføren var neppe veldig høy i hatten da last og vogntog skulle kontrolleres – for her var det mye som ikke var på stell.

For det første ble sjåføren anmeldt for utgått yrkessjåførkompetanse og manglende bruk av fartsskriver.

Føreren fikk også bot for to utslitte dekk og at det ikke var medbrakt registreringsdokumenter. Det siste medfører et gebyr på 4.500 kroner.

Men det var slett ikke alt ...

– Vi frykter at noen sjåfører presses til å kjøre farlige vogntog

Overheng

To av dekkene hadde sprekker helt inn til corden, noe som i seg selv innebærer bruksforbud. Det samme gjør overheng på 2,85 meter bak – der lastebilen på planet stikker ut.

Det ble med andre ord ingen god dag for hverken sjåføren eller foretaket. Men for sikkerheten på veiene, var det en viktig inngripen fra kontrollørene til Statens vegvesen.

Et vogntog fra Kroatia fikk også bruksforbud, fordi det hadde for bred last.

Totalt ble 248 tunge kjøretøy og 17 lette kjøretøy kontrollert. Det resulterte i én anmeldelse, to overlastgebyrer, 19 bruksforbud, 30 kjøretøy med skriftlige mangler og fem utstedte gebyrer.

