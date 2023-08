Svarer på «kritikken» – nå er motorlyden tilbake

«Det er jo ikke noe lyd», «det høres ut som hårføneren hjemme», «hvor er V8-buldringen?».

Dette er velkjente elbil-kommentarer fra mange bilentusiaster, med et hjerte for bensinmotoren. Det er ingen hemmelighet at en del savner mer lyd i dagens elbiler.

For mange entusiaster er lyden fra motor og eksos minst halve opplevelsen.

De siste årene har flere bilprodusenter utviklet egne lyddesign på sine elektriske sportsmodeller. For eksempel har både Porsche Taycan, Audi RS e-tron GT og Mercedes EQE 53 AMG høyttalerlyd, som skal «gi det lille ekstra».

Men sannheten er at det kanskje høres mer ut som en ufo, når du gir gass, enn en grom bensinmotor.

FLAGGSKIP: Dette er tidenes kraftigste produksjonsmodell fra Hyundai. Her skal kjøreegenskapene også være på høyt nivå, ifølge produsenten.

Drar den lenger

Ford Mustang Mach-e har gjort ting annerledes. Her kan du aktivere det som skal tilsvare en V8-motor når du kjører. Men heller ikke dette høres helt realistisk ut.

Nå svarer Hyundai på «lyd-kritikken» – med Ioniq 5 N. Den elektriske SUV-en, med 650 hestekrefter, får en helt ny funksjon: «N Active Sound».

Aktiverer du den, lover Hyundai at du skal komme nært opplevelsen av å kjøre en heftig bensinbil. Her er det ikke snakk om noen futuristiske ufo-lyder.

EU forbyr morobiler å lage lyd: – Dette er bare trist!

BØTTESETER: Interiøret på N-modellen er oppgradert med både bøtteseter, sportsratt og knebeskyttere i midtkonsollen.

Simulerer girskift

Du kan velge mellom tre ulike motorlyder, som sendes gjennom 10 høyttalere. Åtte på innsiden og to på utsiden av bilen.

Én av lydprofilene skal simulere Hyundai sin 2-liters turbomotor.

Her får du ikke bare lyden av en ekte bensinmotor. Aktiverer du «N e-shift» vil bilen også simulere girskiftene til en 8-trinns dobbeltclutch girkasse.

Målet er at Ioniq 5 N skal by på en enda mer engasjerende kjøreopplevelse.

Få med deg de nye motorlydene i klippet under: