I dag har regjeringen lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. I dette ligger blant annet forslag om at bensin og diesel skal få økt avgift fra neste år. Til gjengjeld kuttes den såkalte trafikkforsikringsavgiften for disse bilene, med 400 kroner. Dermed blir det også dyrere å eie elbil enn bensin- og dieselbil fra neste år.

Det har skapt sterke reaksjoner, blant annet fra NAF og Elbilforeningen.

– Skal man sette ned denne avgiften, så bør man gjøre det også til de som har tatt et klimavennlig valg. Det er uforståelig at man gir avgiftslette for å eie en Porsche Cayenne, men ikke til en eier av Nissan Leaf. Dette forurensende prinsippet ønsker regjeringen å bruke godt over en milliard kroner på etter nok en sommer der globale temperaturrekorder er smadret. Det bør Stortinget avvise, sier Unni Berge som er leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.



Har enorme fordeler

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener på sin side at denne kritikken blir altfor unyansert:

HELHET: Espen Barth Eide mener Elbilforeningen ikke kommenterer helheten i det regjeringen legger fram på drivstoff- og trafikkforsikringsavgift Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

– Det elbilforeningen snakker om er bare halvparten av ligningen, de kommenterer ikke hele pakken. Vi øker avgiften på bensin og diesel og øker også omsetningskravet for biodrivstoff. Det blir altså dyrere å bruke bilene. Til gjengjeld setter vi ned trafikkforsikringsavgiften noe, det gjør at det blir billigere å eie bilene, sier Barth Eide til Broom.

Han understreker også at elbilene allerede har enorme fordeler på det norske markedet.

LES SAKEN: Elbiler blir dyrere å eie enn bensin- og dieselbiler

GUNSTIG: Elbilene har en rekke fordeler på det norske markedet, det gjelder både bilpriser og kostnadene for bruk.

Mye å spare

De elektriske bilene har langt mindre avgifter enn bensin- og dieselbilene. Elbiler opp til 500.000 er også fritatt for moms.

– I dag er det ganske meningsløst å kjøpe noe annet enn elbil. Særlig hvis man kjører mye langt, da er det mye å spare på å kjøre elbil. De som langpendler bør av hensyn til egen økonomi skaffe seg en elbil. Jeg tror ikke det er mange igjen som kjører langt med bensin- og dieselbil, sier Barth Eide.

Skal skru ned skiltene på alle Shell-stasjonene i Norge



PÅ VEI UT: Vi skal ikke så veldig mange år bakover i tid før dieselbilene sto for en stor del av salget i Norge. Nå er de nesten helt borte blant nybilene.

Bruke opp dieselbilen

Han mener vi nå er inne i det han kaller forbrenningsmotorens senfase:

– Men det er fortsatt flere fossilbiler enn elbiler på norske veier. Derfor er det viktig å få ned utslippene fra disse. Hvis du har en gammel dieselbil og kjører noen tusen kilometer i året, er kanskje det mest rasjonelle å bruke den opp. Men de turene du bruker den vil koste mer, sier Barth Eide.

I forslaget til statsbudsjett fjerner også regjeringen de særskilte fordelene de ladbare hybridene har hatt til nå. Disse får økt avgift, i mange tilfeller så mye at bilene nok blir vesentlig mer tungsolgte fra årsskiftet.

Mer avgift: Nå haster det å kjøpe disse bilene

Video: Satser elektrisk, dette er en storselger i Norge