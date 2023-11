Tidligere i høst la regjeringen fram sitt forslag for statsbudsjett for 2024. For å få dette gjennom, trenger de støtte fra minst ett annet parti. Og i utgangspunktet er det da SV regjeringen snakker med.

I utgangspunktet går regjeringen inn for en liten avgiftslette for bensin- og dieselbiler neste år, ved at de får redusert den såkalte trafikkforsikringsavgiften med 400 kroner.

Trafikkforsikringsavgiften er noe alle som har bil må betale. Tidligere het dette årsavgift og ble krevd inn av staten. Trafikkforsikringsavgiften er koblet opp mot forsikringen på bilen.

1.200 kroner i året

Så spørs det om dette vil stå seg gjennom forhandlingene. I sitt alternative budsjett vil SV uansett øke avgiftene på bensin og diesel.

Ifølge NAF kan dette utgjøre 1.200 kroner i året for en dieselbileier.

– Økte drivstoffavgifter er distriktsfiendtlig og bør ikke slippe gjennom forhandlingene, sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF.

PRESSET: Dieselbilene har mistet mye salg de siste årene, men fortsatt er svært mange biler med dieselmotor ute på norske veier.

Gunstigere for elbil

NAF påpeker også at dette spesielt vil ramme bileiere i distriktene, fordi det er i dag er betydelig flere diesel- og bensinbiler utenfor de store byene.

Samtidig vil SV bidra til fortsatt omstilling til flere elbiler på norske veier. De vil kutte i både omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

– Dette er grep som vi støtter, for vi vet at lavere avgifter på elbiler er viktig for å stimulere bilkjøperne til å velge elbil. Vi har mye mer tro på å bruke positive virkemidler for å få til en omstilling av bilparken, enn å øke avgiftene for de som ennå ikke kan bytte til elbil, sier Handagard, i en pressemelding.

ATTRAKTIVT: Ladbare hybrider er fortsatt etterspurte, særlig på bedriftsmarkedet. Dette er Volvos storselger XC60.

Velger ikke elbil

Det er et uttalt mål at det kun skal selges nullutslippsbiler i Norge fra 2025. I dag ligger ebilandelen av nybilsalget på i overkant av 80 prosent. Fra nyttår ligger det an til at ladbare hybrider får en betydelig avgiftsøkning, dermed er det ventet at salget av disse vil synke ytterligere, etter at biltypen har hatt en fallende salgstrend ganske lenge.

Men her er det også forskjeller mellom privat- og bedriftsmarkedet. Nesten alle som kjøper bil privat, velger nå elbil. For firmabiler er det annerledes, her er det fortsatt ganske mange som velger bil med fossil drivlinje. Fra flere hold har det blitt anført at det med dagens politikk vil bli vanskelig å få også disse til å velge elbil.

