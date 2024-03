Superstjernen er i Norge: – Jeg måtte sende bildebevis!

– Jeg er egentlig på et Audi-arrangement på Golsfjellet. Så dukker det plutselig opp en knall gul Mercedes-AMG GT Black Series. Fotografen min får rett og slett sjokk. For hva er sjansen for å møte Shmee, en av verdens største bil-YouTubere, med en av verdens raskeste biler, akkurat nå på Gol – av alle steder.

Det forteller Brooms Mats Brustad på telefon fra fjellheimen.

I NORGE: Shmee har vært i Norge et par dager nå. Her møter Broom superstjernen helt tilfeldig på Golsfjellet.

Shmee, eller Tim Burton som han egentlig heter, er en av verdens største bil-vlogere. Han har over 2,6 millioner følgere på YouTube og kan skilte med over 1,1 milliarder visninger på klippene sine.

Briten er også kjent for sin svært eksklusive bilpark – med en rekke sports- og superbiler. Blant annet flaggskipet Mercedes-AMG GT Black Series, som han nå har tatt med seg til Norge.

– Jeg måtte ringe en kamerat, som er minst like bilgal som meg. Han trodde rett og slett ikke på at Shmee er på Gol. Jeg måtte sende et bildebevis, smiler Mats, som valgte å utnytte muligheten godt.

Se vårt spontan-intervju med Shmee øverst i saken.

Smhee fikk brutalt møte med elbil-verden

EKSTREM: Broom fikk bli med på tur i Tims AMG GT Black Series. Dette var lenge verdens raskeste gateregisterte bil rundt Nürburgring. Her ligger den i breisladd på Tisleifjorden. Foto: Håkon Sataøen

– Klype seg i armen

– Vi droppet selvfølgelig lunsjen for å forsøke å få til en prat. Med litt flaks rakk vi akkurat å møte ham. For det første var han superhyggelig, selv om vi kom snikende inn midt i et vanvittig opptak. Én ting er å se en AMG GT Black Series på isbanen her, under helt magiske omgivelser. Det er sprøtt i seg selv, forteller Mats og legger til:

HISTORISK: Dette er nok første (og trolig siste gang) en Porsche 917 og AMG GT Black Series møtes på et islagt vann. Foto: Håkon Sataøen

– På toppen av dette var en ekstremt sjelden Porsche 917 på samme sted. Dette er en norskbygd replika det finnes to av sitt slag i verden! Det er en klype seg i armen-opplevelse, spesielt når det skjer så tilfeldig.

Shmee har vært i Norge noen dager nå. Han har blant annet testet hysteriske Zyrus LP 1020 Stimolante på Rudskogen.

Se mer av Lamborghini-verstingen, LP 1020 Stimolante, på isbanen.



Trøbbel

– Shmee skryter av Norge og gjestfriheten.

Han fikk en nemlig trøbbel med punktering. Men det løste seg fort, og Tim kom seg raskt videre til Golsfjellet.

Få med deg mye mer i vårt intervju med Shmee under. Her forteller Tim hvorfor han er i Norge, mer om bilen og ikke minst blir vi med på tur i hans AMG GT Black Series: