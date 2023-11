Super-lavpris – hvis du tåler å fryse litt

Etter rekordåret 2022 har bilbransjen slitt skikkelig med nybilsalget gjennom hele 2023.

Det er flere årsaker til svikten. En av dem er at svært mange kjøpte elbil på slutten av fjoråret, for å unngå moms og vektavgift.

En annen – og kanskje minst like viktig årsak, er at mange har mindre å rutte med etter gjentatte rentehevinger og generell høy prisvekst.

Prisvekst har det imidlertid ikke vært på nybiler, slik mange hadde spådd. Takket være mindre etterspørsel, har importører og forhandlere måttet jekke ned prisene på nær sagt alt av aktuelle modeller.

Særlig gjelder dette biler som står på lager. Nye biler er ferskvare, og når kundene uteblir, må sterk lut til for å få fart på omsetningen. Det er et nytt tilbud fra bilforhandleren Autoria et godt eksempel på.

Under 400.000 for Enyaq iV 80x

De har nå kampanjepriser på flere modeller, og særlig ett av tilbudene framstår som ganske oppsiktsvekkende.

For 399.900 kroner kan man få en splitter ny Skoda Enyaq iV 80x. Dette er en bil med firehjulsdrift, stor batteripakke på 77 kWt, og rekkevidde på rundt 50 mil.

Til denne prisen har den nesten ingen konkurrenter. Den eneste vi har funnet til under 400.000 kroner, er MG Marvel R som har en startpris på 376.990 kroner.



Skulle du falle for kampanjetilbudet, får du dessuten metallic lakk, vinterhjul med på kjøpet, samt service- og vedlikeholdsavtale i tre år eller 45.000 kilometer.

POPULÆR: Enyaq har vært en stor suksess for Skoda. Totalt er det registrert over 19.000 eksemplarer i Norge. Foto: Illustrasjonsfoto

Minst én stor hake

Bilene som nå selges til kampanjepris hos Autoria, gjelder et fåtall lagerbiler som skal bort for blant annet å gi plass til nye modeller.



Det er imidlertid én relativt stor hake ved bilene: De kommer uten varme i setene. Det kan være et stort ankepunkt for mange, særlig i et vinterland som Norge. Å finne en nybil i Norge uten dette utstyret i dag, det tror vi du virkelig skal slite med.

Man kan naturligvis ettermontere setevarmere fra bilrekvisitabutikker, men helt som integrert varme i setene blir det ikke.

Fra Autoria får vi dessuten opplyst at bilene også mangler ganske mye annet utstyr, blant annet adaptiv cruisekontroll (kan kjøpes via appen for 3.000 kroner), elektrisk setejustering, varme i ratt og LED Matrix-lys – ting som normalt er på plass når man kjøper en Enyaq. De har heller ikke hengerfeste.

Hvis dette er utstyr man kan klare seg uten, kan man altså skaffe seg en ny og populær firehjulstrekker til en billig penge.

80x er for øvrig inne i sitt siste år på markedet, og erstattes av 85x fra og med modellår 2024. Denne har til sammenligning en pris som normalt starter på 590.900 kroner. Også 85x er på kampanje hos Skoda-forhandlere nå – til 509.900 kroner.



Mange tilbud i markedet

Autoria er slett ikke alene om å kjøre kampanjetilbud på populære modeller for tiden. Googler man favorittbilen og legger til ordet «kampanje», er det knapt noen modell man ikke får til rabattert pris på.

Mange tilbyr også gunstige leasing-løsninger, ofte uten at man trenger å betale startleie. Dermed kan man få splitter ny bil uten hverken å ha sparepenger eller å ta opp lån.

Og hvis du ikke har noe imot at bilen er demokjørt, har vi i Broom har allerede funnet en rekke biler som selges med rabatter på inntil 45.000 kroner. Det kan du lese mer om i denne saken:

