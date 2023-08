Den feirer 50 år i år og har i de fleste av disse årene vært en av Norges mest solgte biler. Passat har vært en av Volkswagens største suksesser gjennom tidene. Her til lands har den vært et naturlig valg for veldig mange familier med behov for plass og praktiske egenskaper.

I fjor gikk det med Passat som med mange andre ikke-elektriske biler her til lands: Den ble faset ut, etter at salget lenge hadde vært synkende.

Men i mange andre markeder er Passat fortsatt en storselger. Nå er det straks premiere på niende generasjon. Torsdag 31. august skal vi få se den for aller første gang, det er like før bilutstillingen i München åpner dørene. Der blir nye Passat ett av de store trekkplastrene.

KUTTET: Det er ikke tilfeldig at det er stasjonsvognutgaven VW viser fram. Nå har de nemlig kuttet ut sedan.

Vokst betydelig

Like før premieren har Volkswagen nå sendt ut noen teaserbilder av en godt kamuflert Passat. Det har også lekket en del opplysninger om bilen. Fra før vet vi at det denne gangen ikke kommer noen sedanutgave.

Nå er det kun stasjonsvogn som gjelder.

Den har også vokst betydelig fra dagens generasjon. Bilen er strukket nesten 15 centimeter i lengderetningen og måler nå 4,92 meter fra støtfanger til støtfanger. Da er vi svært nært storbilklassen.

SKJERM: Her er første sniktitt inn i det nye Passat-interiøret. Skjermfaktoren er høyere enn noensinne.

10 mil på strøm

Dette skal gi svært gode plassforhold i kupéen. Bagasjerommet blir også blant de største du kan få: 690 liter med baksetet i bruk, 1.920 liter når du feller det ned.

I Norge var det den ladbare GTE-varianten som sto for det meste av salget mot slutten. Ikke overraskende skal VW også tilby en slik utgave av nye Passat, nå er det snakk om rekkevidde på rundt ti mil. Med det plasserer den seg blant bilene i klassen som går lengst på strøm.

TØFFERE: Alltrack-utgaven med 4x4 og litt ekstra offroadpynt var i flere år en storselger i Norge.

Flytter til Slovakia

Innvendig følger Volkswagen trenden med en stor infotainmentskjerm øverst på dashbordet. Det blir også forventet at materialvalgene i interiøret skal være mer påkostet enn det vi finner i ID.-bilene fra merket.

I forbindelse med den nye generasjon, flytter VW produksjonen av Passat ut av Tyskland. Heretter skal den bygges i Bratislava, i Slovakia. Der skal Passat rulle ut side-om-side med søstermodellen Skoda Superb som også snart kommer i helt ny generasjon. De to deler også veldig mye av teknikken «under skallet.»

