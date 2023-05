Vi har ventet lenge, siden bilen ble vist første gang. Men nå er Fisker endelig i gang med å levere ut de aller første eksemplarene av SUV-en Ocean.

Første bil gikk til en kunde i grunnlegger Henrik Fiskers hjemland Danmark. Så skal Norge være nummer to i køen, med utleveringer som starter senere i mai.

Rundt 2.000 nordmenn skal ha reservert bilen. Hvor lang tid det tar før Fisker får så mange biler til landet, er imidlertid uklart.

Produksjonen starter nemlig ganske forsiktig, på fabrikken i Østerrike. Så er planen å gire opp ganske kraftig utover høsten.

ET BEIST: Fisker beskriver selv bilen som et beist. Målet er å ta opp kampen mot de tøffeste offroaderne på markedet.

– Et beist

Nå viser Fisker allerede en helt ny spesialutgave for de som har lyst på en Ocean som virkelig skiller seg fra mengden. Det handler om et ganske omfattende stylingkit som omvandler Ocean til en skikkelig offroadtøffing. Eller som Henrik Fisker selv sier: Et beist!

Fiskers målsetning er å slå seg inn i et segment som i dag er fullstendig dominert av biler med bensin- eller dieselmotorer. Deres Ocean Force E skal virkelig utfordre i terrenget.

Så veldig mange detaljer er ikke klare ennå, men Fisker har gitt bilen betydelig høyere bakkeklaring. Vi snakker også reale offroaddekk som skal tåle en trøkk, samt nye støtdempere.

INTERIØR: Også innvendig skal Force E oppgraderes i forhold til standard Ocean.

Ettermonteres

Innvendig er det røffere materialer, blant dem kraftige gummimatter på gulvet. Dessuten flere håndtak og kroker til å sikre bagasje. På taket: Et spesialstativ for det man måtte ønske å ha med seg ut i terrenget.

Force E-pakken er under utvikling hos Fiskers Magic Works-avdeling som er basert i England. Den skal kunne ettermonteres på alle Ocean-modeller med 4x4. Pris sier ikke Fisker noe om ennå.

SURFING: Ocean i litt andre omgivelser. Fisker har spilt på tilhørigheten til California i flere av pressebildene så langt.

Tre utstyrsgrader

For ikke lenge siden kunne Fisker fortelle at rekkevidden til Ocean blir bedre enn forventet. Den er på opptil 707 kilometer – og dermed best i klassen. Bilen kommer i tre utstyrsgrader: