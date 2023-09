Pickupen Amarok har vært en stor suksess for Volkswagen. Flere tusen nordmenn har den som arbeidsplass.

Vi snakker alt fra entreprenører og anleggsarbeidere – til tjenestepersoner i politi, ambulanse og brannvesenet.

Nå er en helt ny generasjon på plass i Norge. Bilen har blitt større, mer moderne og ikke minst fått et kraftig oppgradert interiør.

Nye Amarok leveres i fire utstyrsvarianter. Her hjemme vil den i all hovedsak selges som double cab toseters varebil, men den vil også være tilgjengelig som personbil.

Kun diesel

Innstegsmodellen heter Life og leveres med 2-liters dieselmotor på 205 hestekrefter. Startprisen er 605.104 kroner – eller 720.900 kroner inkludert moms.

OFF ROAD: Du skal ha rimelig knotete vei til hytta eller arbeidsplassen hvis du ikke kommer frem med Amarok. Her er bare en liten smakebit...

De tre andre utgavene; Style, PanAmericana og Aventura får en 3-liters V6 dieselmotor. Det er de to sistnevnte Volkswagen regner med å selge flest av i Norge.

PanAmericana, bilen vi i Broom har fått en smakebit på nå, starter på 896.000 kroner inkludert moms.

Felles for alle versjonene er at samtlige leveres med dieselmotor og automatgir, levert av Ford.

Nye Amarok bygger nemlig på samme plattform som Ford Ranger. Bilene har dermed mye til felles. Samtidig har Volkswagen satt sitt stempel på enkelte elementer.

MYE UTSTYR: Andre generasjon Amarok får over 25 assistententsystemer, hvor 20 er helt nye i Amarok. Blant annet kommer den med interaktive IQ.LIGHT – LED-Matrix-frontlys, Adaptive Cruise Control (ACC) og Front Assist-områdeovervåkingssystem.

Godt førsteinntrykk

Sammenlignet med forrige generasjon Amarok, er det ingen tvil om at interiøret har fått et stort løft.

Det er litt mer premiumfølelse her nå. Materialkavliteten er hakket bedre og det oppleves litt mer «gjennomført».

I likhet med Ford Ranger, domineres innsiden av en diger mediaskjerm. Den fungerer stort sett fint. Men vi tipper enkelte vil savne fysisk vrihjul for klimaanlegget. Nå må du innom skjermen.

For øvrig noterer vi oversiktlig instrumentering og en fin sittestilling – med gode justeringsmuligheter.

RYDDIG: Det nye interiøret fremstår både mer luftig, ryddig og moderne enn utgående generasjon.

Sterk

Fremkommelighet er et viktig stikkord for Amarok. Et avansert firehjulsdrift-system er standard. I tillegg har bilen fått økt bakkeklaring og kortere overheng foran og bak.

MYE LIKT: Nye Amarok bygger altså på Ford Ranger. Det betyr samme motor, girkasse, hjuloppheng. Ja, det aller meste er identisk.

Under vår første testkjøring på Gardermoen får vi en liten smakebit av off road-egenskapene – i ulike terrengløyper. Det er ingen tvil om at nye Amarok er habil i utfordrende terreng.

V6-motoren er sterk og trenger ikke mye turtall for å dra deg opp seige bakker.

Over på landeveien syns vi støynivået i kupéen er bra og på et behagelig nivå. Forbruket på vår lille testtur ender på rundt 1 liter/mil.

Kort oppsummert har Amarok fått et skikkelig løft. Den er større, mer moderne og har solide off road-egenskaper. Men nesten 900.000 kroner for utgaven importøren regner med å selge flest av, det er mye penger...

STØRRE: Med en lengde på 5.350 mm er nye Amarok cirka 100 mm lenger enn forgjengeren. Akselavstanden på 3.270 mm er en økning på 175 mm, noe som gir mer plass i dobbeltkabinen.

Volkswagen Amarok V6 Versjoner og priser: Amarok Life - 720.900 kr inkl mva

Amarok Style - 854.100 kr inkl mva

Amarok PanAamericana - 896.000 kr inkl mva

Amarok Aventura - 908.800 kr inkl mva Motor og ytelser Motor: 3-liter V6, diesel

Effekt: 240 hk / 600 Nm

0-100 km/t: 8,8 sekunder

Girkasse: 10-trinns automat

Forbruk: 1,01 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde/bredde/høyde: 535 / 191 / 188

Egenvekt inkl sjåfør: 2.401 kg

Nyttelast: 899 kg

Hengervekt: 3,5 tonn

Kombinasjonsvekt bil og tilhenger: 6,5 tonn



Vadedybde: 80 cm

