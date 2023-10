Storselgerne har fått en råtøff fetter

Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron og elektriske Ford Explorer har alle én ting til felles: De er bygd på samme plattform, og deler mange viktige tekniske data, inkludert motorer og batteripakker.

Plattformen er utviklet av Volkswagen, og bærer navnet MEB. Det begynner å bli mange biler som er bygd på plattformen, og nå kommer det én til.

Denne gangen er det Volkswagen-gruppens eget bilmerke Cupra som snart er klare med en helt ny modell. Denne har fått navnet Tavascan, og er Cupras første elektriske SUV. Broom var med under avdukingen i Norge.

– For den nye generasjonen



Hvis du ikke har noe forhold til bilmerket Cupra, kan vi fortelle at dette er en sportslig avlegger fra spanske Seat. Cupra har vært på markedet siden 2018 med flere modeller, og har et ønske om å skille seg ut i mengden.

– Cupra er for den nye generasjonen som leter etter noe annet enn det foreldrene og besteforeldrene deres pleide å kjøre. Og i begynnelsen var det mange som tvilte på oss, men budskapet vårt er klart, vi er det ukonvensjonelle merket som er kommet for å bli, sier merkevaresjef for Cupra, Wayne Griffiths.

I Norge er de mest kjent for elbil-modellen Born, som kan ses på som en sportslig utgave av Volkswagen ID.3. Det ruller rundt 1.100 eksemplarer av Cupra Born på norske veier i skrivende stund.

Les også: Slik skal de friste norske bilkjøpere



FØRST I NORGE: Dette er det første eksemplaret av Cupra Tavascan som har kommet til Norge.

Står på egne ben

Born og ID.3 er langt på vei identiske på utsiden, men har en del forskjeller i styling og i interiøret. Og selv om du finner mange av de samme egenskapene hos Tavascan som på ID.4, har den fått en helt egen design – og framstår i langt større grad som en helt egen modell som står på egne ben.

SPENT: Ulf Tor Hekneby og importør Harald A. Møller har stor tro på nyheten fra Cupra.

– Denne bilen skiller seg betydelig ut fra de øvrige i MEB-familien. Den er mye mer sportslig. En utrolig kul bil, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør hos importør Harald A. Møller.



Den skrånende taklinjen, de spesielle frontlyktene med triangeldioder, baklyktene som dekker hele bredden, kombinert med den øvrige stylingen, gir bilen et distinkt sportslig uttrykk. Denne er etter vår mening mye mer mer markant enn på Skoda Enyaq Coupé, Audi Q4 e-tron Sportback og Volkswagen ID.5.

Følelsen av sportlighet fortsetter på innsiden, med glatte overflater og skarpe linjer. Midtkonsollen er plassert høyt, og har et åpent rom helt fremst, og med todelt lokk under armstøtten.

STOR SKJERM: Skjermen er på 15 tommer.

Det meste i interiøret skiller seg kraftig fra de øvrige i familien. Skjermen er nesten eneste unntak. Den er på 15 tommer og er plassert høyt som hos sine slektninger. Rundt om i kupeen er det totalt 12 høyttalere fra den tyske kvalitetsprodusenten Sennheiser.

Cupra startet med Formentor i Norge – les mer om den her



Ny og mer effektiv motor

Bilen kommer i utgaver med drift på bakhjul og alle fire hjul, og batterikapasiteten er på 77 kWh netto. Utgavene har fått navnene Endurance og VZ

Begge blir utstyrt med den nye elmotoren på bakakselen som allerede er annonsert for 2024-utgavene av ID.4, ID.5, ID.7 og Enyaq. Det betyr blant annet bedre ytelse og lengre rekkevidde.



Også ladehastigheten har økt. Tavascan byr på inntil 175 kW, og Cupra lover at du skal kunne lade 100 kilometer rekkevidde på sju minutter. Lading fra 10-80 prosent skal være unnagjort på under 30 minutter.



SPORTSLIG: Nye Tavascan blir den mest sportslige av bilene på MEB-plattformen.

Tavascan Endurance får en rekkevidde på inntil 550 kilometer, mens VZ stopper på 520 kilometer. Her er motorytelsen på rundt 286 hestekrefter.

Toppmodellen Tavascan VZ svarer til Enyaq RS og ID.4 GTX, og kommer med to elmotorer som til sammen yter 340 hestekrefter. Denne skal klare en akselerasjon fra 0-100 km/t på fine 5,6 sekunder.

Bli med på fabrikk-besøk hos Seat



Pris og tilgjengelighet

Hvis du setter en Tavascan på ønskelisten din, må du imidlertid smøre deg med tålmodighet. Den norske importen forventer at salgsstart vil skje før sommeren 2024, og at bilen kommer på norske veier mot slutten av neste år.

Prisene er foreløpig ikke klare, men vil neppe være veldig forskjellige fra VW ID.4 / Skoda Enyaq. Vi tipper VZ vil starte på under 500.000 kroner, men dette må vi komme tilbake til.

Få også med deg denne: