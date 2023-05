Nissan Qashqai traff det norske bilmarkedet med et smell da modellen ble lansert i 2006. Her kom det noe som virkelig var nytt og annerledes, mer crossover enn SUV – men med de velkjente SUV-fordelene som god høyde, bra innvendig plass og praktiske løsninger. I perioder var det nesten «løp og kjøp»-tilstander.

Det var bare å lære seg det rare modellnavnet først som sist. Og nok en gang: Qashqai er ikke en internasjonalisering av det kjente trønderske uttrykket karsk-kaill – men derimot navnet på en folkegruppe i det sentrale og sørvestre Iran. Så vet vi det...

Allerede to år etter lanseringen kom sjuseteren Qashqai+2. Den hadde 135 mm lengre akselavstand og lengden var økt med 211 mm. Denne modellen var i salg til andre generasjon ble lansert i 2013.



Test: Nissan Qashqai - klassens beste bil

FRISK: Det var noe nytt og friskt som kjørte inn på markedet da Nissan lanserte sin nye Qashqai. Foto: Nissan

Suksess

Første generasjon av Qasqai fikk en større oppgradering i 2010. Den omfattet også en del endringer i motorprogrammet. Ellers var det stort sett mindre tekniske endringer og en del kosmetiske oppdateringer inn- og utvendig.

Bilen levde da også godt uten de største grepene. Nissan hadde et mål om å selge 100.000 Qashqai årlig i Europa, men da sluttstreken ble satt for første generasjon i 2013, hadde bilen i løpet av disse sju årene solgt godt over 1,2 millioner biler.

Andre generasjon klarte ikke helt å følge opp og her i Norge har det de siste årene vært bråstopp for Qashqai.

BAGASJEROM: Størrelsen på bagasjerommet i Nissan Qashqai overrasket mange positivt. Foto: Nissan

Treffer mange

Første generasjon Nissan Qashqai ligger nå ute på Finn.no med priser fra under 30.000 for de eldste modellene, avhengig av kjørelengde og tilstand. Utvalget er stort av biler fra dette prisnivået og opp til 50.000 – 60.000.

For de nyere utgavene, 2011-2013, er det gjerne snakk om fra 100.000 og et stykke oppover. Igjen avhenger mye av kjørelengde og tilstand – og om bilen har firehjulsdrift, automatgir og lignende. Dette betyr igjen at brukte Qashqai av første generasjon er innen rekkevidde for svært mange.

ANNERLEDES: Også førermiljøet var nytt og annerledes da Qashqai kom. Foto: Nissan

Eierne mener

Så er det store spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Hva mener så de som eier første generasjon Nissan Qashqai om bilen sin? Svaret er at de fleste er godt fornøyde, selv om det finnes noen unntak også for denne modellen. Bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på 7,5 av 10 oppnåelige poeng.

Norges mest solgte blir ny - og kan parkere seg selv

Mange er godt fornøyde

«Mitt eie siden ny. Veldig driftssikker. Litt dårlig varmeapparat, pluss for registerkjede. Veldig fornøyd. Ingen problemer etter 9 år og 110.000 km. Bare slitedeler så langt.»

«Praktisk bil uten å koste for mye. God service»

«For en familie på fire er dette en topp bil. God plass og topp komfort. Vår utgave har det meste. I tillegg er forhandler Birger N. Haug velvilligheten selv, topp service og dyktige mekanikere. Har hatt noen biler siden 1979, men de to fra Nissan er uten tvil de to beste. Det blir nok Nissan neste gang også.»

«God og grei bil. Lite feil. Noe høyt forbruk, ca 0.87 liter pr mil.»

«Driftssikker og fornuftig bruksbil, komfortabel på langtur, men tåler også litt hard kjøring. Bra plass, gode seter, lyst interiør med glasstak.»

«Vi er veldig fornøyde, og regner med å ha bilen i mange år til.»

«Bekymringsfri, fornuftig og komfortabel. Bra og velfungerende SUV/4x4/aut for prisen, selv om CVT-girkassen er kjedelig.»

NY GENERASJON: Ny og sterkt oppdatert Qashqai kom i 2018. Foto: Frank Williksen

...og noen er IKKE fornøyd

«Skal aldri ha en Nissan igjen. Og var det bare Nissan som var eneste bilmerke i verden så skulle jeg ha gått. Ikke til å stole på!»

«Grusom automat, minner om Daf/Volvo Variomatic fra 1970-tallet; gi gass, så ruser motoren opp, og bilen kommer etter. Også eneste bilen jeg vet jeg må gi gass i nedoverbakke, ellers bremser den voldsomt på gir, og girer ned så motoren får et voldsomt turtall. Ikke Nissan neste gang.»

Klikk her for å lese hva alle eierne av Nissan Qashqai 2006-2013 mener om bilen sin

Undervurdert CVT

Noen tar seg også tid til å rapportere mer detaljert om bilholdet sitt:

«Kjøpte bilen helt ny i 2013. Det er en 1,6-liters bensinmotor på 117 hk, den duger bra i det daglige - også på motorvei. Der det er mye bratte bakker kan motoren være noe slapp, spesielt når bilen er feriepakket. Girkassen er en trinnløs CVT-automat som etter min mening er undervurdert, den gir behagelig fremdrift - men den er lite inspirerende. Varmeapparatet kunne vært bedre, og det er noe motorstøy på høyt turtall. Ingen nevneverdige feil og problemer så langt.

Bilen er behagelig og lettkjørt, men kunne vært noe sprekere. Den er nesten feilfri etter 72.000 km. Det er kun byttet bremseklosser og to lyspærer. Det kunne vært bedre bakseteplass. Det er rimelig service, og til bensinmotor og automat å være, går den rimelig, 0,60 - 0,70 l/mil på blandet kjøring.»

Her kan du lese mer om Nissan Qashqai 2006-2013 i Brooms bruktbilguide

Nå håper vi du vil dele dine bilerfaringer med Brooms lesere. Klikk her – så får du se hvordan du kan gjøre det:

Video: Her tester vi Qashqai som bruktbil