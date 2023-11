Volkswagen har lange og sterke tradisjoner med stasjonsvogn på det norske markedet. Passat i stasjonsvognutgave var i flere tiår nærmest definisjonen på folkelig familiebil her hjemme. Så kom SUV-ene og begynte å yppe seg – etterfulgt av elbilene.

Som mange andre produsenter har VW drøyd med å lage elektrisk stasjonsvogn. Men nå kommer den. Vi i Broom har akkurat fått sett nærmere på ID.7 Tourer i Frankrike, i sterkt kamuflert utgave.

Modellen lanseres i Europa og Norge til neste år – samme år som Volkswagen personbil i Norge blir fullelektrisk.

PAKKET INN: Ikke noe å si på kamuflasjen da vi fikk se bilen i Frankrike. Men det er neppe lenge til vi får se ID.7 Tourer uten dette.

Passat er ute

Vi regner med å få se bilen helt uten kamuflasje i løpet av de nærmeste månedene. Samtidig kommer den første og helt ferdige utgaven av ID.7 til Norge allerede om få uker. Her starter de med femdørs kombi.

Vi i Broom har denne uken testkjørt den, med sperrefrist på kjøreinntrykk til 13. november.

Passat er nå ute av modellutvalget hos den norske importøren. Dermed blir nok også ID.7 Tourer en ekstra viktig bil for dem de kommende årene.

Lav luftmotstand er viktig for å oppnå best mulig rekkevidde på elbiler. Kombiutgaven av ID.7 kommer spesielt godt ut her, med en Cd-verdi på 0.23. ID.7 Tourer er bare et lite knepp opp, med 0.24.

NYHET: Slik ser kombiutgaven ut. Fronten blir ganske sikkert identisk på stasjonsvognutgaven.

Rekkevidde på 616 kilometer

Stasjonsvogna har bagasjerom på 545 liter. Legges baksetet ned, byr den nesten to meter lange lasteplassen på 1.714 liter.

– Planen er at kundene våre kan se og oppleve ID.7 hos sine forhandlere i løpet av november. Vi som har fått prøve den forventer at en allerede stor interesse skal bli enda større, straks vi åpner for prøvekjøring om kort tid, sier Rudi Sand, produktsjef for Volkswagen ID.7 hos importøren Harald A. Møller AS.

ID.7 Pro med bakhjulsdrift kommer med en effekt på 286 hk, og en netto batterikapasitet på 77 kWt. Dette gir WLTP-rekkevidde på 616 kilometer på modellen som nå kan bestilles. Den kan hurtiglades med inntil 175 kW. Det betyr at man under perfekte forhold kan lade batteriet fra 10 til 80 prosent på under en halvtime.

ROMMELIG: Det er ikke helt Passat-plass i bagasjerommet på ID.7 Tourer, men 545 liter må kunne sies å være solid.

Her er startprisen

ID.7 har standardutstyr som blant annet 19’’ lettmetallfelger, en ny og 15‘’ stor infotainment-skjerm, adaptiv cruisecontroll, tresoners Air Care climatronic, ID. Light, AR Head-up Display, ryggekamera og elektronisk justerbare luftdyser.

Med lengde på nesten fem meter, er ID.7 hele 17 centimeter lenger enn Passat og 30 centimeter lenger enn ID.4. ID.7 er for øvrig i en begrenset periode tilgjengelig til kampanjepris i Norge.

Startprisen er da på 549.900 kroner, inkludert frakt og levering Oslo. Dette skal bety en besparelse på 53.000 kroner. Internasjonalt har Volkswagen satt en startpris på 56.995 euro, noe som i skrivende stund tilsvarer 659.590 kroner.



