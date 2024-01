Storselgeren fornyes – viktig for norske kunder

For bare noen få år siden, var Audi Norges største bilmerke – og den mest solgte modellen var den elektriske SUV-en e-tron.

Siden har det kommet en rekke andre elbil-alternativer på markedet. Inkludert Audis egen Q4 e-tron. En mellomstor SUV – med lavere pris enn e-tron.

Den har også truffet markedet godt, siden den ble lansert i 2021. Over 11.000 eksemplarer ruller rundt på norske skilter.

Men allerede nå får den en større oppdatering. Du ser det ikke på utsiden, men under skallet har det skjedd viktige ting.

Hard konkurranse

Q4 e-tron plasserer seg i et segment hvor konkurransen er knallhard. Her finner vi både Norges soleklart mest solgte bil de siste årene – Tesla Model Y – og VW ID.4, Volvo XC40 og BMW iX1, for å nevne noen.

Mellomstore SUV-er som passer for mange familier, med andre ord.

Q4 har samme plattform som konsernsøsknene VW ID.4 og Skoda Enyaq. Men Audi har klart å få den til å skille seg ut, likevel.

Vi har testet nye Q4 – med 286 hestekrefter og firehjulsdrift og en startpris på 499.000 kroner.

DETALJ: Den lille skuffen under midtkonsollen er ny. Merk at det også er mulighet for oppbevaring av mobilen på hver siden av skuffen.

Hva er nytt:

Helt nytt for Q4 e-tron er muligheten for å forvarme batteri før lading, gjennom å bruke bilens ladeplanlegger. Det vil si at navigasjonssystemet velger hurtigladestasjoner langs veien. Ved å følge planlagte rute, aktiveres forvarming av batteriet når bilen nærmer seg ladepunktet. Denne funksjonaliteten vil også automatisk aktivere nedkjøling av batteriet etter lading.



I tillegg har ladekapasiteten økt til 175 kW på modeller med firehjulsdrift – mens det er 135 kW på utgaven med bakhjulsdrift.

Q4 e-tron har fått en helt nyutviklet elektrisk motor på bakakselen, som gir høyere ytelse og mer kraft. Dette gir mulighet for økt rekkevidde. Opptil 514 kilometer skal Q4 klare nå. Sportback-utgaven, med noe lavere luftmotstand, er oppgitt til 525 kilometer på det meste.

Med den nye motoren er effekten på Q4 45 286 hestekrefter. Q4 55 quattro yter 340 hk og gjør 0-100 km/t på 5,4 sekunder. Toppfarten er nå 180 km/t for alle modeller.

En del av standardutstyret for alle modeller blir nå blant annet elektrisk bagasjeromsåpning, MMI navigasjon plus, virtuell cockpit, drive select, fleksibelt bagasjeromsgulv, fireveis elektrisk korsryggstøtte i forsetene og elektrisk justerbare- og oppvarmede sidespeil med projeksjonslys.

Det utstyret som nå blir standardutstyr, ville ifølge importøren tidligere ha kostet 54.450 kroner.

Hvordan fungerer det?

Q4 gir en annen premiumfølelse enn både VW ID.4 og Skoda Enyaq, som den deler plattform med. Den føles solid og komfortabel på veien – med god støydemping og høy opplevd kvalitet på interiøret. Inkludert i det siste er fine, digitale instrumenter (virtuell cockpit) – som du kan betjene fra rattet.

Instrumentene er ganske enkelt noe av det bedre på markedet. Ryddig, dynamiske og med masse god informasjon. Men de haptiske knappene på rattet er langt unna å være like brukervennlige som de gammeldagse, fysiske knappene. Litt frustrerende, rett og slett. Man trykker litt for lett feil.

DÅRLIG SIKT: Vi savner tiden da linsen til ryggekamera var skjult helt til bilen ble satt i revers. Til og med e-Golf hadde det! Men nå er det svært uvanlig.

Vi har sagt det før, og nevner det igjen, at vi savner menyhjulet og knappene som man hadde til infotainmentsystem i Audi tidligere.

Berøringsskjermer er mer tungvint og krever at du flytter fokus fra veien. Men skjermen i seg selv, menysystemet og grafikken er imponerende god. Og siden du løser det meste via knappene på rattet, slipper du å flytte blikket fra veien så ofte.

Innvendig har det også skjedd noen små justeringer på midtkonsollen. Du får nå har en liten skuff til oppbevaring av mobilen. Den er for kort, så iPhone henger delvis utenfor kanten – og det er ikke trådløs ladeplate i selve skuffen. Det er også oppbevaringsplass til mobilen på sidene.

Uvanlig nok har testbilen stoffseter. Det er det ikke mange som bestiller, lenger. Men komforten er god – og det er nok sidestøtte og justeringsmuligheter for de fleste. Skal du ha skinn og elektrisk justering, må du punge ut ekstra.

Og selv om bilen altså er bedre utstyrt enn før, er det mye utstyr du må betale ekstra for. Glasstak, varme i rattet, head up display, skinnseter og elektrisk justering av seter, for å nevne noe av det mange ønsker seg i en ny bil i 2024.

NB: Skal du ha varme rattet, må du kjøpe «klimapakken» – som inkluderer tre-soners klimaanlegg, førklimatisering og oppvarmet ratt. Pris: 14.000 kroner.

ROMSLIG: Baksetet i Q4 er imponerende romslig. Det er god plass til bena og god takhøyde. Men litt vanskelig å få føttene under forsetene, hvis de er lavt plassert.

På veien er Q4 som før. Den er god på å maskere dårlig underlag, selv om den ikke når samme komfort som biler med luftfjæring.

Du kan også kjøre aktivt og ha det ganske moro, selv om bilen er tung. Testbilen har 286 hestekrefter, som gir et bra fraspark. Det merkes dessuten at mer av momentet er flyttet bakover. Den nye motoren bak, gir litt mer leken kjørefølelse.

Framkommeligheten på isglatte veier er upåklagelig. Dette er quattro firehjulsdrift slik vi er blitt vant med å sette pris på.

Forbruket er oppgitt til mellom 16,7 og 19,5 kWt/100 kilometer, avhengig av utstyr og felger. Testbilen har 20-tommers felger. Når vi kjører testen er det mellom to og fem plussgrader, regn og mye vind.

Vi ender opp med et forbruk på 22,6 kWt per 100 kilometer. Ikke så verst, forholdene tatt i betraktning.

Rekkevidden er noe bedre enn før. Så testbilen er oppgitt til 508 kilometers rekkevidde. På det meste er Q4 oppgitt til 512 kilometer.

Basert på forholdene under vår testperiode, virker testbilen kapabel til å klare rundt 370-400 kilometer på én lading.

En av de andre viktige nyhetene er altså muligheten til å forvarme batteripakken. Det er ikke minst en stor fordel i Norge - med tidvis streng og lang vinter. I tillegg er altså kapasiteten på hurtiglading økt fra 150 kW til 175 kW. 20-80 prosent skal kunne nå gå unna på rundt 28 minutter – under ideelle forhold.

På Q4 e-tron må du gjøre forvarmingen via navigasjonen. Du finner en egnet superlader – og så gjør bilen resten.

Når vi ankommer Circle K sin 300 kW-lader og kobler på bilen, går den raskt opp til 155 kW. Effekten daler som ventet underveis – men holder seg lenge mellom 150-120 kW. Basert på våre tester, er det betydelig raskere lading enn den tidligere modellen.

Det er et stykke unna ideelle forhold når vi utfører våre tester. Men 10-80 prosent på under halvtimen fra 10-80 prosent virker ikke uoppnåelig på sommertid.

GÅR UNNA: Forvarming av batteripakken har helt klart en effekt. Da vi koblet til gikk den raskt over 150 kW.

Konklusjon:

Audi har helt klart gjort noen viktige grep. Forvarmingsmuligheten er det viktigste. Litt ekstra rekkevidde og fraspark er en hyggelig bonus.

Det er også tydelig at målet er å øke volumet, basert på nye priser og hvilket utstyrt som følger med.

Likevel må du altså belage deg på å legge ut for noen tusen kroner for det mange vil betegne som svært viktig utstyr på en slik bil.

Er den et godt alternativ til bilen «alle» skal ha, om dagen? Tesla har en svært god totalpakke - og bil for pengene er vanskelig å overgå. Men hvis du lar følelsene få litt påvirkning, så kan en ny og forbedret Audi Q4 e-tron gjøre valget litt vanskeligere ...

SKJERMER: De digitale instrumentene er glimrende. Men tidvis frusterende å betjene de via de nye haptiske knappene, bare.

Bilen for deg hvis?

Du er villig til å betale litt ekstra for mer luksusfølelse

Ikke bilen for deg hvis?

Du vil ha mest mulig plass og rekkevidde for pengene

Audi Q4 e-tron 45 quattro Edition Plus Motor og ytelser: Motor: 2 x elmotor

Effekt: 286 hk / 545 Nm

0-100 km/t: 6,6 sek.

Toppfart: 180 km/t

Forbruk: 16,5 - 19,7 kWt pr 100 km. Batteri/lading: Batteripakke: 77 kWt

Rekkevidde: 508 km (WLTP)

Hurtiglading: 175 kW (135 kW med RWD)

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 459 x 186 x 163 cm

Bagasjerom: 520 liter

Vekt: 2.160 kg

Tilhengervekt: 1.200 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 499.000 kroner (med 4x4)

Pris testbil: 539.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 22,6 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

