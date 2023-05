Peugeot fikk et skikkelig løft i Norge, da de lanserte elbilene E-208 og E-2008. E-208 er en kompakt bybil – mens E-2008 er en SUV i B-segmentet.

Særlig sistnevnte har det blitt solgt veldig mange av her hjemme de siste tre årene. Rundt 7.000 E-2008 har funnet veien hit – noe som tilsvarer over ni prosent av fabrikkens produksjon (!).

Et stort flertall av disse er naturligvis elektriske.

Nå blir den fornyet. Det innebærer blant annet bedre rekkevidde, sterkere motor og et nytt infotainmentsystem.

Norge står for ni prosent

E-2008 leveres også med bensin og dieselmotorer – og har markert seg godt med disse ute i Europa. Så langt er det produsert 700.000 E-2008 – 75.000 av disse er elbiler.

– Vi ser frem til å lansere denne bilen i en såpass oppgradert versjon. Peugeot viser igjen at facelifter ikke bare handler om lykter og lister, men også motor, batteri, teknologi og ikke minst utseende, sier Rune Hensel, merkesjef for Peugeot hos Bertel O. Steen.

TØFF: Peugeot E-2008 er en tøff liten kompakt-SUV i B-segmentet. Nå har fronten blitt fornyet, i forbindelse med en omfattende oppgradering.

Ny og sterkere motor

Motoren i E-2008 SUV yter nå 156 hestekrefter, en oppgang på 20 hestekrefter.

Batteriet øker fra 50 til 54 kWt. Dette sammen med et lavt forbruk gjør at rekkevidden øker fra 345 til 406 kilometer (WLTP ved blandet kjøring).

E-2008 SUV vil fortsatt komme med to typer ombordladere, 7,4 kW og 11 kW. En hurtiglader med minst 100 kW effekt vil gi en anslått ladetid fra 20 til 80 prosent på 30 minutter.

Infotainment

Peugeots unike i-Cockpit videreføres i nye E-2008. i-Cockpit kjennetegnes av et kompakt og sportslig ratt og at det digitale instrumentpanelet er plassert i øyehøyde rett over rattet.

Skjermen på ti tommer har et nytt design, og på GT-versjonene har den 3D-visning. Skjermens farger, utførelse og oppsett kan justeres etter sjåførens egne preferanser.

Alle E-2008-modeller leveres nå med en 10-tommers skjerm i midtkonsollen som standard. Den kan brukes til å styre radio- og telefonfunksjoner. Under skjermen er pianotastene beholdt for rask tilgang til nøkkelfunksjoner.

NYTT: E-2008 har også fått et nytt infotainmentsystem. 10» skjerm på dashbordet er nå standardutstyr.

Nye funksjoner

Peugeot i-Connect tilbyr full trådløs tilkobling med Apple CarPlay eller Android Auto. Peugeot i-Connect Advanced gir tilgang til TomTom tilkoblet navigasjon som oppdaterer seg «over the air» (OTA).

MyPeugeot-appen kommer også med nye funksjoner. Den har digitalt servicehefte, kjørerute kan legges inn i appen før turen starter, for så å bli overført til bilen automatisk, og man kan for eksempel planlegge lading på ledige stasjoner langs den ruta som er lagt inn i navigasjonen.

Design

E-2008 SUV får en helt ny lyssignatur og blir den andre Peugeotmodellen, etter 508, som får dette. Den nye signaturen kjennetegnes av tre vertikale lysklør som er felt inn i de blanke sorte innsatsene i støtfangeren.

Det samme utrykket finner man bak. De nye LED-baklysene med de karakteristiske tre klørne er ikke til å ta feil av.

I motsetning til foran er de her mer horisontale, har doble lameller, og de skal skape et inntrykk av at bilene er bredere.

GJENKJENNELIG: Baklyktene er også blitt fornyet.

Farger

Den moderne grå Selenium er ny for E-2008 SUV og ble valgt som lanseringsfarge. I tillegg kommer en ny hvitfarge som heter hvit Okenite. Denne hvitfargen har et innslag av blågrå fargetoner. GT-versjonen leveres med sort tak og sorte speilhus, uavhengig av fargevalg på karosseriet.

E-2008 blir tilgjengelig i seks karosserifarger: grå Selenium, grå Artense, hvit Okenite, sort Perlemor, rød Elixir og blå Vertigo.

Nye E-2008 SUV kommer til Norge i august/september.

