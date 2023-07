Peugeot 208 ble den mest solgte bilen i Europa i 2022, og er en ikonisk modell for merket. Også hjemme i Norge har 208, i elektrisk versjon, solgt bra siden lanseringen i 2019.

Her snakker vi kompakt elbil med gunstig startpris. Rimeligste utgave koster 321.900 kroner.

Nå har Peugeot nylig sluppet de første bildene av en kraftig oppgardert versjon.

– E-208 er nok et eksempel på at Peugeot tilbyr skikkelige facelifter! Her har både motor, batteri, rekkevidde, utseende og infotainment blitt grundig oppdatert. Det er i praksis en ny bil vi ser frem til å tilby i Norge. Med over 400 kilometer rekkevidde har bilen mer enn nok kapasitet i dette segmentet, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot hos Bertel O. Steen.

LOGO: Ny lyssignatur og logo er på plass i front.

Over 400 kilometer

Peugeot e-208 leveres med en ny elektrisk motor på 156 hestekrefter og 260 newtonmeter.

Sammen med et batteri på 51 kWt gir det en rekkevidde på over 400 kilometer (WLTP).

To typer ombordladere er tilgjengelige. En 7,4 kW enfaset lader og 11 kW trefaselader. Anslått ladetid fra 20 til 80 prosent er mindre enn 25 minutter fra en hurtiglader (minst 100 kW). Da forutsatt ideelle forhold.

MODERNE: Peugeot E-208 byr på mye design både utvendig og innvendig. De nye kameraene for parkeringsassistenter foran og bak har nå HD-kvalitet.

Nytt design

Blant de visuelle nyhetene finner vi en helt ny lyssignatur foran. I grillen er Peugeots nye logo på plass. Også bak er det gjort forandringer.

Baklysene med tre sidestilte røde klør er nå mer horisontale. Dette grepet gjør også at bilen ser bredere og større ut.

På GT-versjonen er også ryggelys og blinklys i LED. E-208 kommer nå i en svært synlig farge som heter gul Agueda. En annen ny farge for E-208 er grå Selenium. Denne er sportslig og diskré og hentet fra 508 Peugeot Sport Engineered.

FARGEVALG: Det er mulig å velge mellom syv karosserifarger: gul Agueda, grå Selenium, grå Artense, sort Perla, hvit Banquise, rød Elixir og blå Vertigo.

Til Norge ved årsskiftet

Peugeots i-Cockpit videreføres i nye E-208. Peugeot i-Cockpit kjennetegnes av et kompakt og sportslig ratt, og at det digitale instrumentpanelet er plassert i øyehøyde rett over rattet.

Skjermen er ti tommer og har 3D-visning i GT-versjon. 10-tommers skjerm i midtkonsollen er standard. Den kan brukes til å styre radio- og telefonfunksjoner, Peugeot i-Connect og Peugeot i-Connect Advanced.

Under skjermen er pianotastene beholdt for rask tilgang til nøkkelfunksjoner. Det skal være intuitivt å bruke systemet med flere vinduer som styres av snarveier og widgets. Du kan sveipe både opp og ned og høyre og venstre. Et trykk på skjermen med tre fingre tar deg «hjem».

Peugeot i-Connect tilbyr full trådløs tilkobling med Apple CarPlay eller Android Auto. Peugeot i-Connect Advanced gir tilgang til TomTom tilkoblet navigasjon som oppdaterer seg «over the air» (OTA).

Den norske importøren bekrefter at nyheten kommer til landet ved årsskiftet.

