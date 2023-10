Storselgeren blir forbedret – og går lenger

Skodas første elbil, Enyaq, har rukket å bli en pen suksess – ikke minst i Norge. Nesten 20.000 eksemplarer har blitt registrert her siden debuten i 2021, og bilen ligger på tredjeplass på registreringsstatistikken så langt i år, bak Tesla Model Y og Volkswagen ID.4.

Og snart får bilen flere oppgraderinger, får vi opplyst fra den norske importøren.

Flere forbedringer

Blant nyhetene er bedre rekkevidde og raskere hurtiglading, samt en mer skjerpet kjøreopplevelse, lover produsenten. Dessuten endres modellnavnene fra tohjulstrekkeren Enyaq 80 og firehjulstrekkeren 80x til henholdsvis Enyaq 85 og 85x.

«Dette reflekterer at bilen har fått bedre ytelse, blant annet som følge av en ny elektrisk motor på bakakselen og bedre batterieffektivitet», skriver Skoda i en pressemelding.

Begge de to variantene får en ny motor på bakakselen. Særlig for 85 – som kun har én motor, vil dette være godt merkbart. Den nye motoren har nemlig mye høyere ytelse – 210 kW mot 150 kW på forgjengeren.

TRE VIKTIGE NYHETER: Nye Skoda Enyaq har fått bedre rekevidde, bedre ytelse og raskere lading.

Det gir blant annet mye raskere akselerasjon, faktisk to sekunder reduksjon til 6,7 sekunder fra 0-100 km/t. For 85x sin del er endringen mindre merkbar, denne har fått 15 kW ekstra effekt og akselerer fra 0-100 km/t på 6,7 sekunder. Det er to tideler raskere enn 80x.

Maks ladeeffekt har økt fra 135 til 175 kW på 85x. Det er uklart om dette også gjelder for 85, men begge oppgis til å kunne hurtiglades fra 10 til 80 prosent på 28 minutter.

Nytt er også at batteriet kan forvarmes før du kjører inn på ladestasjonen, noe som bør sørge for god ladefart også på vinteren.

Batteristørrelsen er den samme, 77 kWt netto, som på forgjengeren.

Den nye motoriseringen er derimot mer effektiv, noe som gir bedre rekkevidde. Enyaq 85 kommer kun i SUV-utgave i Norge, med en rekkevidde på 565 kilometer. 85x SUV har en rekkevidde på 530 kilometer, mens coupé-utgaven klarer 538 kilometer.

ATTRAKTIVT PRISET: Nye Enyaq har blitt sterkere og seigere – samt fått attraktive startpriser.

Endringer i eksteriør og interiør

Eksteriørmessig vil det ikke være de store endringene, men bilene blir utstyrt med ny Skoda-logo, og iV-merket vil erstattes ganske enkelt av «85» eller «85x», i ny font.

På innsiden vil det først og fremst merkes at infotainmentsystemet er oppgradert til versjon 4.0. Grensesnittet skal være kraftig redesignet og forbedret.

Stemmeassistenten «Laura» skal også ha fått seg en overhaling, og sjåføren vil nå se sanntidsoversettelser av kommandoene sine på skjermen. En ny funksjon som låser bilen automatisk når man forlater kjøretøyet, er også på plass.

OPPDATERT: Også innvendig er det endringer. infotainmentsystemet er oppgradert til versjon 4.0. Grensesnittet skal være kraftig redesignet og forbedret

Nye utgaver og kampanjepriser

I tillegg til 80 og 85x, kommer SUV-en også i RS-utgave. Tidligere var det kun coupé-versjonen som kom i RS-utgave. En egen luksus-versjon av bilen, Enyaq Laurin & Klement (L&K), blir også tilgjengelig.

For å oppsummere kommer Enyaq nå i følgende utgaver i Norge: SUV i variantene 85, 85x, 85x L&K, 85 Sportline, 85x Sportline og RS. Enyaq Coupé kommer i variantene 85x, 85x L&K og RS. Alle kan bestilles fra og med i dag, 11. oktober.



I forbindelse med lanseringen, kjører Skoda kampanjepris på 85 og Coupé 85x. Prisen starter nå på 489.900 for førstnevnte, og 509.900 kroner for Enyaq Coupé 85x.

