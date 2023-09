Den har havnet litt i (den lange) skyggen til storselgeren Tesla Model Y her i Norge, men ID.4 fra Volkswagen er uansett Norges nest mest solgte bil så langt i år. Over 5.500 nordmenn har kjøpt ID.4 og søstermodellen ID.5 i 2023.

Nå er det klart for nye og oppgraderte utgaver av bilene. Her handler det blant annet om mulighet for raskere lading, kraftigere ytelser og lengre rekkevidde.

Den norske importøren har lenge kjørt kampanjepriser på disse modellene, med prisavslag på inntil 69.000 kroner. Oppgraderte ID.4 og ID.5 er inkludert i dette.

75 år i år

– Allerede ettertraktede modeller blir enda mer attraktive. Det er snakk om substansielle forbedringer, og vi er veldig glade for å kunne innlemme nye ID.4 og ID.5 i den kraftfulle jubileumskampanjen vår, sier Wiebke Neumann som er salgssjef for Volkswagen Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Volkswagen markerer i høst at det er 75 år siden merket først ble etablert i det norske markedet. Som en del av denne markeringen har de nå jubileumskampanje for ID.4 og ID.5 som også inkludert GTX-versjonene med firehjulstrekk.

TØFFERE: ID.4 er en suksess for Volkswagen i Norge, men samtidig har den nok fått det tøffere enn importøren forventet. På salgsstatistikken er den solid frakjørt av Tesla Model Y. Foto: NTB

Større skjerm

De oppgraderte versjonene er ennå ikke typegodkjent, så de endelige verdiene er ikke klare. Men modellene og flere av variantene får mer kraft, vesentlig forbedret dreiemoment, mulighet for raskere hurtiglading, og mulighet for forvarming av batteriet.

I tillegg får de nytt infotainmentsystem via en større skjerm som en del av standardutstyret, og den helt nye stemmestyringsassistenten IDA. Dette er etter all sannsynlighet samme skjerm og infotainmentsystem som kommende ID.7 har.

Dessuten lover altså VW økt rekkevidde, uten at de går konkret inn på hvor mye det er snakk om her.

STØRRE: Ny skjerm betyr sannsynligvis at også ID.4 og ID.5 får løsningen vi her ser i storebror ID.7.

Kommer til landet i år

Høres det litt forvirrende ut? Neumann har denne presiseringen:

– Når vi åpner for bestilling før typegodkjenningen foreligger, og alle verdiene er offisielle, så løser vi det ved at kundene signerer på et eget skriv ved siden av kontrakten. Så kan forhandlerne dele noen ganske presise indikasjoner, slik at kundene får god informasjon før de bestiller.

Produksjonen av nye ID.4 og ID.5 starter om kort tid, og de første bilene skal komme til landet nærmere slutten av året.

