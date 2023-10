Søndag kunne Broom melde om vill prisvekst på vinterdekk. Flere dekksentre melder om generell prisøkning på 20-50 prosent i år, sammenlignet med i fjor.

En av hovedårsakene er at en stor del av verdens dekkproduksjon har tidligere foregått i Russland. Nå har de fleste produsentene flyttet produksjonen til andre steder, og kostnadene rundt dette har vært høye.

Det er imidlertid fullt mulig å spare store summer på å velge andre dekk, men dette er nødvendigvis ikke alltid like lurt.



– Får seg en overraskelse



Hvor mye du må betale, avhenger i stor grad av biltype, produsent og ikke minst dekkdimensjonen. Som du snart skal se, koster det fort 15.000 - 20.000 kroner å kjøpe nye vinterdekk til Norges mest solgte bil, i hvert fall hvis du går dekk som har fått god omtale i tester.

Hvis du har en mer «standard» stasjonsvogn eller sedan, kan du ofte slippe mye billigere unna.

– Jeg tror mange får seg en overraskelse når de skal kjøpe nye dekk til Tesla Model Y eller andre populære SUV-er med store hjul. Prisene er mye høyere enn for typiske stasjonsvogner fra noen år tilbake. I tillegg har prisene økt kraftig siste året, sier redaktør i Broom, Knut Skogstad.



Høsten gir dekk-dilemma



Dette koster nye dekk til Tesla Model Y

I tabellen litt lenger ned har vi tatt utgangspunkt i vinterdekk til Norges mest solgte bil det siste året, Tesla Model Y. Denne kan leveres med hjul på 19-21 tommer.

TESTVINNER: Continental VikingContact7 vant årets vinterdekktest fra NAF.

Vi har sjekket prisene på fire forskjellige vinterdekk uten pigg: Continental VikingContact7, Goodyear UltraGrip Ice, Nokian HKPL R5 og Triangle SnowLink PL01.

Utvalget vårt er ikke tilfeldig: De tre første fikk første, andre og tredjeplass i årets vinterdekktest hos NAF. Det fjerde dekket er et rimelig dekk som fikk sisteplass i testen:

Dimensjon Continental GoodYear Nokian Triangle 19” 255/45R19 3.606 3.233 3.587 1.704 20” 255/40R20 3.701 3.278 4.316 2.072 21” 255/35R21 (foran) 3.856 - 4.808 - 21” 275/35R21 (bak) - 5.004 - -

Tabellforklaring: Laveste priser per dekk i kroner fra forhandler, hentet fra Prisjakt.no 23.10.2023. Tomme felter betyr at Prisjakt ikke har registrert forhandlere med dekk med den aktuelle dimensjonen.

Som du ser i tabellen, varierer prisene ganske mye. Som regel betyr større dekkdimensjon høyere priser. Eksempelvis vil det koste i underkant av 15.000 kroner med fire dekk av testvinneren fra Continental, hvis du har felger på 20 tommer. Velger du det populære Nokian-dekket, øker prisen til 17.264 kroner.

I tillegg kommer kostnader knyttet til selve monteringen på dekkverkstedet.

Nå får tusenvis av norske bilister dette varselet

Billigdekk til under halve prisen

Velger du derimot det billige dekket fra Triangle, slipper du unna med under halvparten, nærmere bestemt 8.288 kroner.

ADVARER: Det er ofte en sammenheng mellom lav pris og dårlig veigrep, mener Nils Sødal og NAF.

Det får imidlertid ikke noe særlig godt skussmål i NAF-testen. Dekket har en uvanlig hard gummiblanding og dårlig vintergrep, ifølge NAF. Det får særlig trekk for svinggrep på vinterføre og lang bremselestrekning på våt asfalt. Dessuten får det også trekk for støy.

– Det er viktig å bruke penger på dekk. Det er den kontakten bilen har med veien og underlaget, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf.

Trodde dekkene var nye - det var langt fra sannheten

Mye billigere på «vanlige» biler

Hvis du derimot har en bil med mindre hjuldimensjoner, for eksempel en diesel-stasjonsvogn som begynner å dra på årene, slipper du mye rimeligere unna dersom du må kjøpe nye vinterdekk.

I eksempelet under har vi brukt Skoda Octavia som eksempel, her med 15-tommer hjul. Her får du samtlige av de tre topp-dekkene til lavere pris enn hva billig-dekket fra Triangle koster til Tesla Model Y:

Dimensjon Continental GoodYear Nokian Triangle 15” 195/65R15 1.503 1.304 1.455 765

Tabellforklaring: Laveste pris per dekk i kroner fra forhandler, og hentet fra Prisjakt.no 23.10.2023.

God tilgang

Dekkbransjen bekrefter overfor Broom at det er god tilgang på nye dekk i markedet. Før fjorårets vinter var situasjonen en annen. Takket være handelsblokaden av Russland, fryktet mange at det ville bli dekkmangel.

Siden har altså de fleste produsentene trukket seg ut av landet, og giret opp produksjonen andre steder. Dette gjør at situasjonen foran årets vintersesong ser langt lysere ut, hvis vi ser bort fra høyere priser.

– Vi er ikke kjent med noen generell dekkmangel før denne vinteren, sier leder i Dekkimportørene, Per Kristian Nauste, til Broom.

Også NDI, som er Nordens største dekkleverandør, ser ingen grunn til bekymring.

– Situasjonen er helt annerledes i år og vi har fått tidligere leveranser enn i fjor. Vi har godt med dekk på lager og føler oss godt rustet for kommende dekksesong. Jeg vil si at vi nå er tilbake til en normalsituasjon, sier Vang-Johansen.

Sjokk-resultat: Gamle vinterdekk like gode som nye

