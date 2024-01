Storbank: Verdt null kroner

Det slo ned som en liten bombe da storbanken SEB denne uken gikk ut med en verdivurdering av Polestar. Bilprodusenten ble rett og slett ansett som verdiløs.

SEBs analytikere har tidligere vurdert Polestar til å være verdt 18 milliarder. Nå mener de altså at disse milliardene er borte.

Bakgrunnen for det hele er at SEB har gjort en større analyse av Volvo Cars inkludert deres aktiva. De eier nesten halvparten av Polestar. Dermed påvirker verdien av Polestar også hvor mye Volvo totalt sett er verdt.

Begynner å bli gammel

Vurderingen av Polestar kommer etter et år der det absolutt ikke har gått på skinner for den ferske bilprodusenten. Salget har falt kraftig, samtidig som en svært viktig ny modell har blitt forsinket.

Salgsmålet deres for 2023 var 80.000 biler. De endte på rundt 55.000, med en svært svak utvikling mot slutten av året. Her kom det også endringer i ledelsen.

Det svake salget har flere årsaker. Polestar har bare én modell, Polestar 2, som begynner å trekke på årene. Samtidig er bilsalget under hardt press i flere markeder. Dette kombinert med store rabatter fra enkelte merker, har gjort konkurransen beinhard.

Vi kom over en godt tildekket butikk i Oslo sentrum...

SENTRUM: Polestar fikk mye oppmerksomhet da de etablerte sitt første showroom, i Oslo sentrum.

Konkurransen økt enormt

Karin Olander i Dagens Industri er en av Sveriges mest profilerte finansjournalister. Til egen nettside sier hun at Polestar har mange utfordringer:

– Salget har ikke kommet i gang i det tempoet man har håpet på, de har ikke fått ut tilstrekkelige mange biler. Volumet strekker til og de nyhetene vi har ventet på, har blitt forsinket, sier Olander.

Hun legger til:

– Konkurransen har økt så enormt, framfor alt fra Kina. Og Tesla kjører steinhardt for å ta markedsandeler, Polestar bestemte seg for å ikke henge på priskrigen, da taper de volum.

FORSINKET: Den store SUV-en 3 er ventet å bli en viktig bil for Polestar, både salgsmessig og som imagebygger. Derfor passer det også svært dårlig at den har blitt kraftig forsinket.

Kan snu

Samtidig understreker Olander at det er like før det kommer nye modeller, biler som kan snu dagens situasjon:

– Hvis det bare løsner, er det potensiale i selskapet, sier hun.

En av Polestars store utfordringer i fjor, var at den store SUV-en Polestar 3 ble kraftig forsinket. Dette er søstermodellen til kommende Volvo EX90, de to deler mye av teknikken. Offisielt er software-utfordringer årsaken til at de kommer minst et halvt år senere på markedet enn først planlagt.

VIKTIG: Produksjonen av SUV-en 4 er nå i gang i Kina. For Polestar haster det nå å få den ut på så mange markeder som mulig.

– Skapt betydelige verdier

Men nå ligger det an til at de første kjøperne får bil til sommeren. Samtidig er produksjonen av den mindre Polestar 4 nå i gang i Kina, det drøyer neppe veldig lenge før den kan lanseres i andre markeder.

I en uttalelse til svenske Carup slår også Polestar tilbake:

– Vi har skapt betydelige verdier gjennom å investere i å bygge et globalt varemerke som er på 27 markeder, helt fra grunnen. Det er vi posisjonert til å dra nytte av. Vi har justert, og vil fortsette å justere, vår kostnadsbase. Det vil bidra til å redusere vårt finansieringsbehov inntil vi regner med å ha positiv cashflow i 2025, skriver Polestar.

